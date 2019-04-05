هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2019 07:25 ص

النائب الديموقراطي عن ولاية أوهايو تيم راين خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز في 30 كانون الثاني/يناير 2018

انضم النائب تيم راين الخميس إلى الديموقراطيين الطامحين للرئاسة الأميركية، ما يرفع عدد المرشحين الآملين في هزم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات 2020، إلى 17 مرشحاً.

وكتب النائب الديموقراطي الذي لا يتمتع بشهرة كبيرة، على تويتر لدى إعلان ترشحه "حان الوقت لنبدأ إعادة بناء الحلم الأميركي".

ويبلغ راين من العمر 45 عاماً. وهو نائب في مجلس النواب الأميركي عن ولاية أوهايو، ما قد يزيد من فرص فوزه لأن تلك الولاية تلعب تقليدياً دوراً مهماً بسبب إمكانية انتقال دعمها من حزب إلى آخر.

وفي إعلانه ترشحه، قال راين إنه "متحدر من سلالة طويلة من العمال". وتحدث عن الصعوبات التي تمرّ بها المراكز الصناعية التقليدية و"إخفاق المسؤولين والوعود المكسورة التي دمرت الطبقة الوسطى، دافعةً اقتصادنا إلى أزمة، وجاعلةً الحلم الأميركي بعيد المنال".

ويتصدر السناتور المستقل بيرني ساندرز قائمة المرشحين الديموقراطيين الـ17 للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.

لكن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن يتقدم على ساندرز في استطلاعات الرأي، مع أنه لم يطلق حملته الانتخابية بشكل رسمي بعد، وعلى الرغم من جدل بشأن تصرفاته مع النساء التي بدت أحياناً غير لائقة.

وبالإضافة إلى بايدن، قد ينضم آخرون إلى السباق الرئاسي، مثل السناتور الديموقراطي مايكل بينيت.

وأعلن السناتور البالغ من العمر 54 عاماً الخميس أنه مصاب بسرطان البروستات. وأكد في مقابلة مع صحيفة "كولورادو إندبندنت" أنه كان ينوي إعلان ترشحه في نيسان/أبريل لكن جاء التشخيص باصابته بمرض السرطان. ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية في منتصف نيسان/أبريل.

وقال "آمل بعد ذلك التخلص من السرطان والتمكن من التقدم" والدخول في السباق الرئاسي.

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