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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2018 03:37 م 19 مايو 2018 - آخر تحديث - 15:37

ارسلت السلطات المروحيات لانقاذ اربعة اشخاص حاصرت الحمم البركانية المتدفقة من بركان كيلاويا في هاواي منازلهم، فيما قال مركز المسح الجيولوجي الاميركي السبت ان انفجارا في فوهة البركان تسبب في انبعاث كميات كبيرة من الرماد.

وكتب رئيس بلدية هاواي هاري كيم على تويتر الجمعة ان "الحمم البركانية السريعة المتدفقة من الشق 20 عبرت طريق بوهويكي قرب منطقة مالاما كي" بالقرب من محمية بونا للغابات.

وأضاف ان الحمم البركانية "عزلت نحو 40 منزلا في المنطقة" مضيفا انه تم "اجلاء اربعة اشخاص بأمان" بمروحيات الحرس الوطني لمقاطعة هاواي.

ودعا كيم المتواجدين في المنطقة الى الخروج الى الاماكن الامنة وانتظار التعليمات الرسمية.

وذكر مركز المسح الجيولوجي الاميركي الذي يراقب البراكين والزلازل في انحاء العالم على موقعه على الانترنت ان حمما متدفقة سريعة ظهرت من الشق 20 تواصل تدفقها الى الجنوب الشرقي.

واضاف ان "الدخان من النباتات المحترقة بسبب تدفق الحمم يسهم كذلك في تلوث الهواء".

وقال ان انفجارا في فوهة البركان "ادى الى تكون سحابة من الرماد وصل ارتفاعها الى ثلاثة الاف متر".

ويعتبر بركان كيلاويا اكثر البراكين نشاطا في العالم وواحدا من خمسة براكين في هاواي.

وبدأ البركان باطلاق الحمم في الثالث من ايار/مايو ما دفع نحو الفي شخص الى الفرار من منازلهم على سفح الجبل.

ويعتقد العلماء ان النشاط البركاني قد يمهد لثوران كبير مماثل للبركان الذي هز الجزيرة في عشرينات القرن الماضي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب