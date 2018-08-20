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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 07:46 م 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:46

أعلنت مسؤولة أميركية كبيرة الاثنين أن أي مفاوضات سلام في أفغانستان يجب أن تشمل حكومة كابول ولا يمكن أن تجري مباشرة بين واشنطن وطالبان كما تطالب بذلك الحركة الأفغانية المتمردة.

وقالت آليس ويلز المبعوثة الأميركية لآسيا الجنوبية في تصريح لوكالة فرانس برس "يجب أن تجري المفاوضات بين الحكومة الافغانية وطالبان ونحن لن نحلّ مكان أحد".

وبحسب تقارير إعلامية لم تؤكّدها أي جهة رسمية، فقد التقت ويلز مسؤولين من حركة طالبان الافغانية الشهر الماضي في قطر لبحث فرص عملية السلام في أفغانستان.

وأضافت المبعوثة الأميركية "لا يمكنني ان اقول أي شيء أكثر من استعدادنا للقيام بكل ما نستطيع للمساعدة في جلب كل الاطراف الى طاولة المفاوضات".

وأكدت أن "الولايات المتحدة لا تتفاوض مع طالبان مكان الشعب الافغاني وحكومته".

وكان قيادي في طالبان أعلن لوكالة فرانس برس أن ممثلين عن الحركة التقوا مسؤولين أميركيين الشهر الماضي في الدوحة.

واكتفت وزارة الخارجية الأميركية بتأكيد أن ويلز توجهت الى الدوحة حيث فتحت طالبان مكتبا في حزيران/يونيو 2013 لاجراء مفاوضات بعيداً عن الاضواء مع الولايات المتحدة.

وترفض حركة طالبان التفاوض مع حكومة الرئيس غني التي تعتبرها سلطة غير شرعية، وتؤكد رغبتها بالتفاوض مباشرة مع واشنطن.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب