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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 11:58 م 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 23:58

الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس خلال حفل اداء مديرة وكالة المخابرات المركزية الجديدة جينا هاسبل لليمين بعد تصديق تعيينها 21 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)