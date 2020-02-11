هذا المحتوى تم نشره يوم 11 فبراير, 2020 10:20 ص

حرس الشرف العراقي يمر في قاعة بالمنطقة الخضراء المشددة الحراسة ببغداد في 11 شباط/فبراير 2020 أمام ملصق ضخم للفريق الإيراني الراحل قاسم سليماني (يسار) وقائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، خلال مراسم إحياء الذكرى الأربعين لمقتلهما في غارة أميركية بالقرب من مطار بغداد

تعهد مسؤولون عراقيون الثلاثاء الدفاع عن سيادة البلاد خلال إحياء ذكرى مرور أربعين يوما على مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أميركية أودت كذلك بحياة الفريق الإيراني قاسم سليماني.

ويتكوّن الحشد الشعبي المندمج في القوات الأمنية العراقية من مجموعات مسلّحة موالية لطهران منذ تأسيسه في العام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية بعيد سيطرة التنظيم المتطرف على الموصل وبداية زحفه نحو مناطق أخرى.

وقُتل المهندس وسليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/يناير، أمر بها الرئيس دونالد ترامب واعتبرتها بغداد خرقا لسيادتها.

وشارك مسؤولون عراقيون رفيعو المستوى في حفل تأبيني في المنطقة الخضراء المحصّنة والتي تضم مقرات حكومية وسفارات أجنبية، لمناسبة أربعينية القيادي العسكري العراقي.

وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في كلمة أمام رئيس أركان الجيش ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة ومسؤولين آخرين ودبلوماسيين "الجريمة الكبرى التي ارتكبت قرب مطار بغداد بحق قادة النصر هي جريمة بحق الانسانية، جريمة بحق العراق، جريمة بحق سيادتنا والدفاع عن أبنائنا وكل ما نعتز به".

وأصاف الفياض الذي يتولى كذلك منصب مستشار الأمن القومي "دماء هؤلاء الشهداء في رأيي الشخصي هي إعادة تأسيس لهذا الحشد (...) إن شاء الله نكون شوكة في عين من يريد أن يسلب العراق سيادته".

مهد المهندس، المقرّب من طهران، الطريق أمام صديقه سليماني للعمل على صياغة اتفاقات بين أطراف النخبة السياسية العراقية المتناحرة.

واعتبرت الولايات المتحدة أنّ سليماني يشكّل خطرا على أمنها القومي، وقالت إن الضربة التي استهدفت موكبه المؤلف من سيارتين بالقرب من مطار بغداد، لم يكن المقصود منها قتل المهندس وثمانية آخرين معه.

وقد تصاعدت على اثر الضربة التوترات بين واشنطن وطهران التي شنت هجوما صاروخيا على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون ردا على مقتل سليماني، من دون أن توقع خسائر في الأرواح.

وفي خضم التوتر، صوّت البرلمان العراقي على إنهاء تواجد القوات الأجنبية بسبب السخط حيال الغارة، لكن الحكومة العراقية لم تفصح عن خطط للمضي في هذا المشروع، في وقت لا يزال يتواجد في العراق أكثر من 5 آلاف جندي أميركي.

ولم يوجّه المتحدثون في الحفل التأبيني تهديدات للقوات الأميركية، علما أنّ أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، احد أبرز قياديي الحشد الشعبي، أفاد في تغريدة الأحد بأن الرد العسكري على الضربة الأميركية "مؤجل".

ونصبت كتائب حزب الله الفصيل الاكثر تشددا في الحشد الشعبي في مناطق متفرقة في بغداد مشانق خشبية لمجسّمات كرتونية للرئيس الأميركي ولجنود أميركيين عشية الحفل التأبيني.

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