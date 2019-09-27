هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2019 05:05 م

الرئيسان الاميركي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السياسي في البيت الابيض في التاسع من نيسان/ابريل 2019

طالبت الولايات المتحدة السلطات المصرية الجمعة بأن تجيز "التظاهرات السياسية السلمية"، مدافعة عن "حق المصريين في التعبير عن آرائهم بحرية".

وقال مسؤول أميركي كبير على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إن واشنطن تدعم "حق التجمّع وحق التظاهر السلمي"، مضيفا "إننا نتابع الوضع على الأرض".

وجرت تظاهرات محدودة بعد ظهر الجمعة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدد من المناطق، فيما تجمع آلاف من أنصاره في شرق القاهرة في تحرك مضاد.

وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته "حصلت عدة توقيفات"، مضيفا "نطالب الحكومة المصرية بحماية قدرة مواطنيها على ممارسة هذه الحقوق بحرية".

وتأتي التحرّكات في مصر بعد أسبوع من تعبئة غير مسبوقة ضد حكم السيسي شهدت توقيف المئات.

وانتُخب السيسي رئيسا في 2014 بعدما أطاح الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد عام من توليه الرئاسة.

ويتّهمه منتقدوه بالتسلّط والقضاء على كل مظاهر الاحتجاج أو المعارضة.

ويحظى السيسي بتأييد لا محدود من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفه خلال لقاء لهما في نيويورك الاثنين بأنه "قائد عظيم جلب" الاستقرار في مصر.

وقال ترامب "كانت الفوضى قائمة" قبل وصوله إلى السلطة، مضيفا أن السيسي "جلب" الاستقرار في مصر، وواصفا الرئيس المصري بأنه "صديق" له.

ولدى سؤاله عن التظاهرات المطالبة برحيل السيسي، رد ترامب أن الجميع يواجه تظاهرات، معتبرا أن الرئيس المصري "محترم جدا"، مضيفا "لست قلقا على الإطلاق".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك