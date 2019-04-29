هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 04:52 م

طالب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون الاثنين بمحاسبة صحيفة نيويورك تايمز على نشرها لرسم كاريكاتوري معاد للسامية رغم اعتذار الصحيفة.

ويُظهر الرسم الذي نُشر الخميس في النسخة الدولية للصحيفة، نتانياهو على شكل كلب وفي عنقه طوق تتدلى منه نجمة داوود، يُرشد ترامب الذي يبدو ضريراً ويعتمر قلنسوة.

وقال دانون ان الكاريكاتور "يشبه ما تنشره دير سترومر، صحيفة الدعاية النازية، وحتى الان مرت هذه الأمور دون عقاب".

وقدمت الصحيفة اعتذارها السبت وقالت ان "الصورة كانت مسيئة وكان الحكم بنشرها خاطئاً".

وأضاف دانون"انا لست في موقع أن أقبل أو لا اقبل الاعتذار، ولكن إذا ارتكب شخص خطأ أعتقد أنه يجب أن يُحاسب عليه"، مضيفا أن مثل هذه الصور تحرض على العنف ضد اليهود.

والاحد نشرت نيويورك تايمز بيانا أضافيا أعربت فيه عن "الأسف العميق" ووعدت "بضمان عدم تكرار ما حدث".

وقالت "لقد حققنا في كيفية حدوث ذلك وعلمنا أنه بسبب عملية خاطئة قام محرر يعمل دون اشراف كاف بتحميل الرسم والموافقة على نشره واتخذ قرارا بوضعه في صفحة الرأي".

وأضافت أن الأمر يخضع لمراجعة داخلية وأنها تتوقع احداث "تغييرات كبيرة".

وصرح دانون للصحافيين قبل اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط "يجب معاقبة من يمارسون معاداة السامية سواء هنا في الأمم المتحدة أو كانوا قادة سياسيون أو محررون أو واضعو سياسات أو استاذة جامعات".

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك