مسؤول اميركي: جهود الفلسطينيين للانضمام الى منظمات دولية "سابقة لاوانها وغير مجدية"
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
لمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف في 30 كانون الثاني/يناير 2018(afp_tickers)
صرح مسؤول اميركي لوكالة فرانس برس الاربعاء ان الجهود التي يبذلها الفلسطينيون للانضمام الى منظمات دولية "سابقة لاوانها" و"غير مجدية".
وكان منسق الامم المتحدة لشؤون الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف صرح الاربعاء ان فلسطين انضمت الى وكالتين اضافيتين تابعتين للامم المتحدة، بعد انضمامها في 2011 الى منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) رغم اعتراض الولايات المتحدة الشديد.
وقال ملادينوف خلال الاجتماع الشهري لمجلس الامن المخصص للشرق الاوسط "في الخامس عشر من ايار/مايو انضمت فلسطين الى مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، والى منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية".
وذكر بان فلسطين انضمت ايضا الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي تتخذ في لاهاي مقرا لها.
وقال مسؤول اميركي لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان "جهود الفلسطينيين للانضمام الى منظمات دولية سابقة لاوانها وغير مجدية".
واضاف ان "الطريق الواقعي الوحيد ليحصل الفلسطينون على وضع دولة يمر عبر مفاوضات مباشرة (مع الاسرائيليين) تهدف الى التوصل الى سلام شامل ودائم".
وتتمتع فلسطين بوضع الدولة المراقبة غير العضو داخل الامم المتحدة منذ 2012 وانضمت الى اكثر من خمسين منظمة او اتفاقية دولية بحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، بينها المحكمة الجنائية الدولية.
وبعد انضمام فلسطين الى منظمة اليونسكو اوقفت واشنطن مساهمتها المالية السنوية في ميزانية المنظمة قبل ان تنسحب منها عام 2017.
وفي ايلول/سبتمبر الماضي حصل الفلسطينيون على عضوية كاملة في منظمة الانتربول.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب