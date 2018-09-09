مساعد الرئيس الإيراني يطالب بكشف مصير نشطاء موقوفين منذ مطلع 2018
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
صورة وزعتها عائلة عالم البيئة الايراني الكندي كاووس سيد امامي الذي تفيد تقارير بأنه انتحر في السجن في ايران في شباط/فبراير 2018(afp_tickers)
طالب مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية ورئيس منظمة حماية البيئة عيسى كلانتري بكشف مصير أكثر من 12 ناشطا أوقفوا العام الماضي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
ونقلت "إرنا" عن كلانتري قوله "نحن لا نطالب بالافراج عنهم أو بإعدامهم، نحن نطالب فقط بكشف مصيرهم. هذا جزء من حقوقهم كمواطنين".
وتابع كلانتري "كان من المفترض أن يحصل ذلك أواخر الصيف لكن محاكمتهم لم تبدأ بعد".
وفي كانون الثاني/يناير أوقفت إيران 12 ناشطا بيئيا على الأقل بتهم التجسس لصالح اجهزة استخبارات أجنبية، في قضية بقيت تفاصيلها طي الكتمان.
وبين الموقوفين رئيس منظمة تراث الحياة البرية الفارسية كاووس سيد إمامي (63 عاما) الذي تفيد تقارير بأنه انتحر في السجن في شباط/فبراير، بعد أسبوعين من توقيفه.
وأصدر القضاء قرارات اتهامية بحق خمسة من الموقوفين، بحسب الإعلام الرسمي الإيراني، من دون تحديد موعد لبدء المحاكمة.
واستشهد كلانتري باعلان وزير الاستخبارات إن "هؤلاء النشطاء ليسوا جواسيس، وإن الوزارة هي السلطة الرسمية الوحيدة المخولة البت في تهم التجسس".
وفي أيار/مايو أعلن النائب الإصلاحي محمود صادقي عبر تويتر أن وزارة الاستخبارات لم تعثر على أي دليل بأن النشطاء البيئيين جواسيس.
لكن القضاء الإيراني ينصّب نفسه سلطة وحيدة مخولة النظر في قضايا التجسس وقد وجه تحذيرا لبقية الأجهزة بضرورة عدم التدخل.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب