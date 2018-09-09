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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 سبتمبر, 2018 01:39 م 09 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:39

صورة وزعتها عائلة عالم البيئة الايراني الكندي كاووس سيد امامي الذي تفيد تقارير بأنه انتحر في السجن في ايران في شباط/فبراير 2018 (afp_tickers)