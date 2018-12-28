مستشار ترامب إلى تركيا واسرائيل لبحث الملف السوري

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 06:39 م

مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون في البيت الابيض في تشرين الثاني/نوفمبر 2018

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الجمعة أنه سيقوم بزيارة تركيا واسرائيل للتنسيق بشأن سوريا، وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحب جميع القوات الأميركية من هذا البلد.

وأفاد بولتون أنه سيتوجه في كانون الثاني/يناير إلى تركيا -- التي دعمت بشدة تحرك ترامب المفاجئ -- وإسرائيل، حليفة واشنطن المقربة التي أثار القرار قلقها.

وكتب بولتون في موقع "تويتر" "سنناقش عملنا المتواصل في معالجة التحديات الأمنية التي يواجهها الحلفاء والشركاء في المنطقة، بما فيها المرحلة المقبلة من القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في وقت تبدأ الولايات المتحدة بإعادة جنودها من سوريا".

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بشكل مفاجئ بسحب القوات الأميركية من شمال سوريا، معتبراً أنّه حقق هدفه بإلحاق "الهزيمة" بتنظيم الدولة الاسلامية.

وخسر تنظيم الدولة الإسلامية جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها تقريبا، لكن يعتقد أن الآلاف من عناصره لا يزالون في سوريا.

وفي هذه الأثناء، دافعت الولايات المتحدة بشدة عن حق اسرائيل شن ضربات داخل الأراضي السورية بعد الانتقادات الروسية في هذا الشأن إذ تدعم الأخيرة الرئيس بشار الأسد بينما سيزداد نفوذها في سوريا مع سحب القوات الأميركية.

ودانت موسكو الدولة العبرية بعدما اتهمتها دمشق بتوجيه ضربات صاروخية قرب دمشق. ونفذت اسرائيل مئات الغارات في سوريا خلال السنوات الأخيرة أشارت إلى أنها تستهدف العناصر التابعة لإيران وحزب الله.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في بيان إن "الولايات المتحدة تدعم بشكل مطلق حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد مغامرات النظام الإيراني العدوانية وسنواصل التأكد من امتلاك اسرائيل القدرة العسكرية للقيام بذلك بشكل حاسم".

وأضاف أن "التزام إدارة ترامب والشعب الأميركي بضمان أمن اسرائيل صلب ولا يمكن زعزعته".

وبينما رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بموقف ترامب المتشدد حيال إيران وتحركه التاريخي في نقل سفارة واشنطن في اسرائيل إلى القدس، إلا أن سحب جنود الولايات المتحدة من سوريا أثار قلق الدولة العبرية.

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رئيس الوزراء الاسرائيلي في البرازيل لبحث الشأن السوري.

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