مسلحون يخطفون موظفا إسبانيا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان
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اطفال يلعبون في مخيم للنازحين من قندوز في 11 ك1/ديسمبر 2016 في مزار الشريف(afp_tickers)
خطف مسلحون موظفا إسبانيا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في شمال أفغانستان، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس المتحدث باسم حاكم ولاية قندوز سيد محمد دانيش.
وخلال الأشهر الأخيرة، تعرض العديد من الأجانب للخطف في البلاد.
ووقعت عملية الخطف الاثنين خلال انتقال موظفين من المنظمة الدولية بين مزار شريف وولاية قندوز المضطربة، وفق ما افاد المتحدث.
من جهتها، أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أن "زميلا خطف، والآخرين أطلق سراحهم".
وأضافت المنظمة "نحن قلقون جدا حيال سلامة زميلنا. نبذل قصاري جهدنا لمعرفة ما حصل بالتحديد، وتحريره من دون شروط في أسرع وقت".
وأكد مصدر دبلوماسي في مدريد أن المخطوف مواطن إسباني.
وأضاف لفرانس برس "يمكن القول ان موظفا إسبانيا من الصليب الأحمر محتجز رغما عنه في شمال أفغانستان"، من دون مزيد من التفاصيل.
ولم تعلن أي مجموعة مسلحة حتى الآن مسؤوليتها عن عملية الخطف.
وأوضح دانيش لفرانس برس أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا.
وفي آب/أغسطس، أقدم مسلحون يرتدون زيا عسكريا على خطف استاذين جامعيين من الجامعة الأميركية في أفغانستان في وسط كابول.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، خطف مواطن أسترالي أيضا في العاصمة الأفغانية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب