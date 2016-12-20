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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2016 05:15 م 20 ديسمبر 2016 - آخر تحديث - 17:15

اطفال يلعبون في مخيم للنازحين من قندوز في 11 ك1/ديسمبر 2016 في مزار الشريف (afp_tickers)