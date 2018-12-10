مسلحون يغلقون حقل الشرارة النفطي في جنوب غرب ليبيا

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 ديسمبر, 2018 11:34 ص

جانب من مصفاة الزواية النفطية في ليبيا في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الاثنين أن مجموعة مسلحة أغلقت أحد أكبر حقول النفط في جنوب غرب البلاد.

وفي بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أوضحت المؤسسة أنها أعلنت حالة "القوة القاهرة" في حقل الشرارة النفطي الذي تديره شركة "أكاكوس" بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات ريبسول الاسبانية وتوتال الفرنسية و"أو إم في" النمسوية و"ستات اويل" النروجية.

ويقع حقل الشرارة في منطقة أوباري التي تبعد حوالى 900 كلم جنوب طرابلس، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا وينتج 315 الف برميل يوميا من أصل اكثر من مليون برميل هو إنتاج البلاد الاجمالي، وفق المؤسسة.

وحالة "القوة القاهرة" تتيح إعفاء الشركة من المسؤولية في حال عدم الالتزام بعقود تسليم النفط.

وأوردت المؤسسة أن هذا الاغلاق سيؤثر ايضا في إنتاج حقل الفيل المجاور (73 الف برميل يوميا) الذي يتزود بالكهرباء من الشرارة، محذرة من خسارة يومية تناهز 32,5 مليون دولار.

واتهمت المؤسسة "ميليشيا" محلية "تدعي الانتماء الى حرس المنشآت النفطية" باحتلال الحقل.

وغالبا ما تتعرض المنشآت النفطية في ليبيا لهجمات تشنها مجموعات مسلحة او قبائل او ميليشيات من أجل تحقيق مطالب اجتماعية.

وفي شريط مصور بث على المواقع الاجتماعية، قال سكان في جنوب ليبيا من داخل الحقل إنهم أغلقوه رفضا لتهميشهم وافتقار منطقتهم الى الامن والوقود والكهرباء.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط المسلحين بان يغادروا الحقل "فورا ومن دون شروط"، رافضة التفاوض مع "هذه الميليشيات".

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله "على الميليشيات أن تغادر الحقل فورا".

لكنه أكد تضامن المؤسسة مع مطالب سكان الجنوب الليبي، مشددا على وجوب عدم السماح "لمجرمين باستغلال مأساتهم لمصالح خاصة".

ولا تزال الفوضى تسود ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.

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