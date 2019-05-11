هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2019 01:50 م

عامل صيني يقف بالقرب من شاحنات محملة بالبضائع خلال افتتاح مشروع تجاري في جوادر على بعد نحو 700 كلم غرب كراتشي بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

هاجم مسلحون فندقا فخما في مدينة جوادر الساحلية في جنوب باكستان، والتي تشكل مركزا لمشروع صيني ضخم للبنى التحتية بقيمة مليارات الدولارات، على ما أفاد وزير محلي السبت.

وقال وزير الداخلية لإقليم بلوشستان ضياء الله لانغو في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس "اقتحم ما يصل إلى أربعة مسلحين فندق بيرل كونتيننتال في جوادر وفتحوا النار"، مشيرا إلى أنه تم إجلاء "غالبية" النزلاء فيما تتصدى قوات الأمن للمهاجمين.

وأضاف "لكن وردت تقارير بشأن تعرض بضعة أشخاص لإصابات طفيفة".

من جهته، أكد الضابط في الخدمة في جوادر محمد أسلم أنه يسمع إطلاق نار لكنه أشار إلى أن العملية تشارف على الانتهاء.

وقال "لم يكن هناك نزلاء باكستانيون أو صينيون في الفندق"، مضيفا أن المبنى لم يضم سوى موظفين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد ثلاثة أسابيع من استهداف مسلحين انفصاليين قوات بحرية وأمنية ما أسفر عن مقتل 14 منهم بعدما أجبروا على الترجل من الحافلات التي كانوا على متنها في بلوشستان.

وهزّت حركات تمرد انفصالية وإسلامية وطائفية إقليم بلوشستان الذي يعد الأفقر والأكبر في باكستان على مدى سنوات.

واستهدفت قوات الأمن الباكستانية متمردين في الإقليم منذ العام 2004 واتهمت مرارا من قبل المجموعات الحقوقية الدولية بارتكاب انتهاكات في المنطقة، وهو أمر ينفيه الجيش.

وتضم بلوشستان عدة مشاريع كبرى في إطار الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني الذي تقدر قيمته بعدة مليارات الدولارات.

ويسعى المشروع الضخم المرتبط بالبنى التحتية لربط إقليم شينجيانغ (غرب الصين) بمرفأ جوادر على بحر العرب.

وتراجع مستوى العنف في باكستان بشكل كبير منذ تعرضت البلاد لهجوم اعتبر الأكثر دموية على مدرسة في بيشاور عام 2014 والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا، معظمهم أطفال.

لكن لا يزال لدى المسلحين القدرة على شن هجمات في وقت يحذر المحللون من أن باكستان لم تتعامل بعد مع الأسباب الرئيسية للتطرف.

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