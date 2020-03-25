هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2020 05:57 ص

اقتحم مسلحون صباح الأربعاء معبدا للسيخ والهندوس في وسط كابول، تحاول قوات الأمن استعادته، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية.

وقال طارق عريان الناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "حوالى الساعة 07,45 (03,15 ت غ) اقتحم عدد من المهاجمين معبدا للسيخ والهندوس"، موضحا أن "الناس عالقون في داخل المبنى و(قوات الأمن) تحاول إنقاذهم".

وقالت أناركالي كاور هوناريار النائبة التي تمثل طائفة السيخ في البرلمان الأفغاني إن "هناك نحو 150 شخصا في المعبد" الذي يعيش فيه عدد من العائلات بينما تأتي أخرى للصلاة فيه صباح كل يوم.

وأضافت أن "بعض الموجودين داخل المعبد يختبئون وهواتفهم مغلقة"، مشيرة إلى أنها "تشعر بقلق عميق".

ونفت حركة طالبان أي علاقة لها بالهجوم. وقال الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد "لا علاقة لنا بالهجوم".

وكان تنظيم الدولة الاسلامية تبنى هجمات مماثلة وقعت منذ 2015 في أفغانستان واستهدفت أقليات.

ويأتي هذا الهجوم بينما تواجه أفغانستان مجموعة من الأزمات بينها هجوم لحركة التمرد ووضع سياسي مأزوم وارتفاع في عدد الإصابات بكوفيد-19.

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