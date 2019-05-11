هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2019 05:37 ص

جندي توغولي من قوة الأمم المتحدة في مالي على طريق بين موبتي وجنة في وسط مالي في 28 نيسان/ابريل 2019

قتل مسلحون مجهولون الجمعة أربعة مدنيين في وسط مالي، كما ذكر قريب لأحد الضحايا ومسؤول في جمعية ومصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وقال علي أوغوبارا لفرانس برس إن "أخي كان مع أشخاص آخرين عائدين على دراجة نارية من سوق باندياغارا، وفتح مسلحون النار عليهم". وأضاف أن "أربعة مدنيين قتلوا على الفور وجرح اثنان آخران وفر المهاجمون على الفور".

وأكد سيدو تيبينه المسؤول في جمعية تنمية دائرة باندياغارا، الوقائع. وقال "إنه هجوم جبان ووحشي. المدنيون كانوا يغادرون باندياغارا متوجهين إلى قرية تيغرو". وتابع "نطلب من الحكومة المالية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن السكان المدنيين".

وأشار إلى "وجود الكثير من الأسلحة والعصابات في المنطقة"، موضحا أنه تم نقل الجريحين إلى مركز صحي "للحصول على الإسعافات الأولية".

وأكد مصدر أمني مالي أيضا مقتل "أربعة مدنيين بأيدي مسلحين بالقرب من باندياغارا".

وكان 18 مدنيا قتلوا الأسبوع الماضي في كمينين نصبهما مسلحون بفارق يومين في المنطقة نفسها بوسط مالي.

وسيطرت على شمال مالي في آذار/مارس 2012 جماعات إسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد طرد قسم كبير منها بفضل تدخل عسكري دولي أطلق في 2013 بمبادرة من فرنسا، ولا يزال مستمرا.

ومنذ 2015 امتدت هجمات الإسلاميين إلى وسط مالي وجنوبها وحتى إلى دول الجوار خصوصا بوركينا فاسو والنيجر.

وتضاف هذه الهجمات إلى نزاعات داخلية أوقعت أكثر من 500 قتيل في صفوف المدنيين في وسط مالي في 2018 بحسب الأمم المتحدة.

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