هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2019 05:20 ص

قوات الأمن الباكستانية في موقع انفجار وقع في 17 آذار/مارس 2019 في ناصر أباد في غقليم بلوشستان

قتل مسلحون 14 شخصا على الأقل بعد إجبارهم على النزول من حافلات في إقليم بلوشستان المضطرب في باكستان، حسبما أعلن مسؤولون الخميس.

وقال مدير عام وزارة الداخلية في حكومة الإقليم حيدر علي لوكالة فرانس برس إن المهاجمين كانوا يرتدون بزات قوات الحدود الخاصة. وأضاف أنهم "قاموا بإيقاف حافلات على طريق ماكران الساحلي السريع وقتلوا بالرصاص 14 شخصا".

وأضاف علي أن المسافرين الذين قتلوا "كانوا يحملون هويات ليست صادرة في بلوشستان"، موضحا أن بين القتلى ضابطين أحدهما في البحرية والثاني في خفر السواحل.

وأكد مسؤول إداري آخر الهجوم وحصيلة الضحايا.

وقالت وزارة الداخلية إن الحافلات كانت تقوم برحلات بين كراتشي ومدينة أومارا الساحلية في بلوشستان.

وصرح مير ضياء لانغوف وزير الداخلية في بلوشستان أن "مثل هذه الحوادث غير مقبولة ولن نتسامح مع الإرهابيين الذي ارتكبوا هذا الاعتداء الرهيب".

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