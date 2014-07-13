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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 يوليو, 2014 08:44 ص 13 يوليو 2014 - آخر تحديث - 08:44

صورة من ارشيف آذار/مارس 2013 تظهر سيارات اسعاف خلال مواجهات بين مسلحين فيليبينيين من سولو وقوات الامن الماليزية في قرية تاندو على جزيرة بورنيو (afp_tickers)