مسلح يطلق النار على عناصر من الشرطة وسط موسكو ويصيب أحدهم بجروح
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دورية للشرطة الروسية في محطة مترو في موسكو في 8 حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
فتح مسلح النار مساء الخميس على عناصر من الشرطة في وسط موسكو ما أدى الى اصابة أحدهم بجروح، حسب ما أفادت لجنة التحقيق الروسية، وهي الهيئة الرئيسية المكلفة التحقيقات الإجرامية.
وحسب المحققين فان "رجلا فتح النار من دون سبب" على عناصر من الشرطة كانوا يمرون على مقربة منه في أحد شوارع موسكو قرب مقر وزارة الخارجية.
وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الشرطة ردوا على النار بالمثل، ما أدى الى إصابة المهاجم الذي نقل الى المستشفى، وإلى إصابة شرطي بجروح.
ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن مصدر في الشرطة الروسية قوله إن عناصر الأمن الذين استُهدفوا بالهجوم كانوا جزءا من القوة الخاصة المكلفة ضمان أمن البعثات الدبلوماسية الغربية في روسيا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب