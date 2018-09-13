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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 04:11 ص 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 04:11

فتح مسلح النار في بيكرزفيلد بولاية كاليفورنيا ما أوقع خمسة قتلى من بينهم زوجته قبل أن يقدم على الانتحار، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.

فتح مسلح النار في بيكرزفيلد بولاية كاليفورنيا ما أوقع خمسة قتلى من بينهم زوجته قبل أن يقدم على الانتحار، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.

وقال اللفتنانت مارك كينغ من شرطة منطقة كيرن "هناك ستة قتلى هم المشتبه به وخمسة ضحايا"، مضيفا "يمكن أن يكون الحادث عمل عنف منزلي".

وتلقت الشرطة الاتصال الاول عند الساعة 5,19 مساء قبل أن ترسل عناصر الى الموقع الاول الذي بدأ فيه إطلاق النار وكان شركة شحن.

وقُتل ثلاثة أشخاص في المكان قبل أن يلوذ المشتبه به بالفرار ومعه مسدس من عيار كبير.

وقال مسؤول الشرطة دون يونغبلود لصحافيين إن المشتبه به أطلق النار في البدء على رجل في شركة الشحن ثم قتل زوجته وطارد شاهدا على اطلاق النار فقتله أيضا.

والحادث هو الاخير في سلسلة أعمال عنف منزلي بالاسلحة النارية في الولايات المتحدة.

مع أن سكان الولايات المتحدة لا يتجاوزون 4% من سكان العالم إلا إنهم يملكون 40% من الاسلحة النارية في العالم بحسب دراسة حديثة نشرها معهد غرادويت للدراسات الدولية في جنيف.

وبحسب إحصاء حول الاسلحة الصغيرة تبين أنه من أصل 857 مليون سلاح يملكه مدنيون في العالم هناك 393 مليونا في الولايات المتحدة أي أكثر من كل الاسلحة النارية التي يملكها مدنيون في الدول الـ25 الكبرى مجتمعة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب