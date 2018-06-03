مسيرة "بيضاء" في لييج البلجيكية في ذكرى ضحايا الهجوم الجهادي
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مسيرة في الثالث من حزيران/يونيو 2018 في لييج في ذكرى ضحايا الهجوم الجهادي في 29 ايار/مايو(afp_tickers)
سار نحو ثلاثة الاف شخص معظمهم يرتدي الابيض، الاحد في لييج شرق بلجيكا في ذكرى ثلاث ضحايا بينهم شرطيتان قتلوا في هجوم الثلاثاء تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.
وسار المشاركون، وهم اقرباء او زملاء الضحايا، في وسط المدينة. ووضعوا ورودا بيضاء في مكان الاعتداء واختتمت المسيرة باطلاق مئات البالونات البيضاء.
وقالت ماري بوسيه لفرانس برس "من المهم ان نكون هنا فقط لدعم العائلة وليس لتحريك الامور. فقط لنظهر للعائلة اننا هنا وندعمها".
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الأربعاء الهجوم المسلح الذي أودى الثلاثاء بحياة شرطيتين وطالب في مدينة لييج البلجيكية.
وكانت قوات الامن البلجيكية قتلت المهاجم بنجامين هرمان (31 عاما)، وتبين انه من اصحاب السوابق، قبل ان يعتنق الاسلام ويسلك طريق التطرف خلال فترات سجنه.
وقال مشارك اخر في المسيرة هو سيدريك كالونير "الحزن كبير، وفي الوقت نفسه نحن مسرورون بان الناس لبوا النداء".
وستقام الجنازة الرسمية للشرطيتين لوسيل غارسيا (54 عاما) وثريا بلقاسمي (44 عاما) الثلاثاء في لييج في حضور ممثل لملك بلجيكا واعضاء في الحكومة والسلطات المحلية.
وسيوارى الطالب سيريل فانريكن (22 عاما) ظهر الاثنين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب