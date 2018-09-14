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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 02:08 م 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:08

ناشطون موالون للفلسطينيين وبدو يحتجون ضد محاولة الجيش اغلاق طريق مؤدية الى الخان الاحمر في 14 ايلول/سبتمبر. (afp_tickers)