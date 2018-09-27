مشروع سعودي لبناء "ريفيرا الشرق الأوسط"
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
حضور يتفرجون على تسجيل دعائي لمشروع السعودية على البحر الاحمر في 25 تشرين الاول/اكتوبر 2017(afp_tickers)
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأربعاء خططا لوجهة سياحية الفاخرةعلى ساحل البحر الأحمر ستقوم ب "إرساء مفهوم جديد كلياً للسياحة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج".
وأطلق على المشروع اسم "أمالا" والذي سيكون بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "وجهة سياحية فائقة الفخامة".
وبحسب البيان فأن المنطقة ستكون "ريفيرا الشرق الأوسط نظراً لكونها امتداداً طبيعياً لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل".
وأوضح البيان أنه سيتم وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019 وتدشين المرحلة الأولى منه نهاية عام 2020، وسيتم الانتهاء من المشروع بحلول عام 2028.
واكد صندوق الاستثمارات العامة أن "أمالا إلى جانب مشاريع نيوم والبحر الأحمر يمثل جزءاً من محفظة المشاريع السعودية العملاقة التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتطوير منظومة جديدة للسياحة في المملكة، وتعظيم دورها في دعم التنويع الاقتصادي".
يدفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خطة اصلاح اقتصادية واجتماعية اطلق عليها اسم "رؤية 2030" طرحها عام 2016 وتهدف الى جذب الاستثمارات الخارجية وتنويع الاقتصاد لوقف الارتهان التاريخي للنفط.
وأعلنت السلطات السعودية الثلاثاء أنها ستبدأ إصدار تأشيرات سفر للسياح الراغبين في حضور فعاليات رياضية وثقافية اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر المقبل، في قرار غير مسبوق يهدف إلى اطلاق قطاع السياحة بالمملكة الخليجية الغنية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب