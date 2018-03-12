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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 12:27 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 12:27

وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان يحضر الاجتماع الاسبوعي للحكومة في القدس في 4 شباط/فبراير.

صرح الناطق باسم وزارة العدل الاسرائيلية ان لجنة القوانين الوزارية وافقت الاثنين على مشروع قانون يعفي الشبان اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية بهدف تمرير الميزانية وتفادي أزمة حكومية تهدد بانتخابات مبكرة.

وأقرت لجنة القوانين مشروع القانون المثير للجدل بينما رفض وزير الدفاع رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان الحل الوسط قائلا "انا وحزبي سنصوت ضد مشروع القانون، وسنصوت نحن (النواب) الخمسة ضد مشروع القانون".

ويطالب ليبرمان بتجنيد الشبان المتدينين الذين يلتحقون بمدارس دينية وكان تم اعفاؤهم في الماضي من التجنيد.

ويشكل المتدينون في اسرائيل قرابة عشرة في المئة من سكانها اليهود.

وقال ليبرمان انه "امر سخيف ان يتوقع أحد ان يؤيد حزب اسرائيل بيتنا هكذا مشروع. انه اقتراح مناف للمنطق (...) في الحقيقة ان اليومين الماضيين كانا بالنسبة لي بمثابة مسرح عبثي".

واكد "نحن نتحدث عن واجب الخدمة الالزامية للجميع، إما في اطار الجيش الاسرائيلي او في اطار الخدمة الوطنية، سواء بالنسبة لليهود المتدينين او بالنسبة للعرب".

وشدد على ان انه "لا يعقل ان يخدم شبان يهود لمدة ثلاث سنوات بالجيش ومجموعة أخرى لا تخدم. الامر غير منصف بحق من يخدم الجيش".

يشهد الائتلاف الحكومي اليميني برئاسة بنيامين تانياهو خلافا كبيرا بشأن قانون الخدمة العسكرية. ويدعم الائتلاف الحكومي 66 نائبا من اصل 120، واذا رفض حزب اسرائيل بيتنا مشروع القانون، فان حكومة نتانياهو لن تسقط اذا ضمنت تصويت 61 نائبا.

واكد ليبرمان انه لن يستقيل، ولن يترك الحكومة طوعا طالما لم يتم اقرار القانون بالقراءة الثالثة وسيعمل من الداخل على اسقاطه.

ويقول اعضاء في الائتلاف اليميني إن نتانياهو افتعل الازمة لاهداف أخرى، وتزايدت التكهنات بانه يريد اجراء انتخابات مبكرة لتعزيز موقفه السياسي، قبل توجيه لائحة اتهام محتملة بحقة في الاشهر القادمة في قضية رشى.

كرر نتانياهو الاحد أنه يفضل الاستمرار في الائتلاف حتى نهاية ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وترفض الاحزاب اليهودية المتشددة الموافقة على موازنة البلاد لعام 2019 ما لم يتم تعديل او الغاء مشروع قانون الخدمة العسكرية. وأكد وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون ضرورة الموافقة على الميزانية قبل نهاية الاسبوع .

وبموجب الحل المقترح، يتم الاربعاء التصويت على مشروع قانون يعفي الشبان المتدينين من الخدمة العسكرية بالقراءة الاولى ويتم في اليوم نفسه التصويت على الميزانية قبل انتهاء الدورة الشتوية في الكنيست في 18 اذار/مارس.

ويستكمل التصويت على قانون اعفاء المتدينين في الدورة الصيفية. ويحتاج تشريع القانون في اسرائيل للتصويت عليه بثلاث قراءات حتى يصبح ساريا.

قد توجه قريبا الى نتانياهو (68 عاما) رسميا تهم بالفساد في قضيتين منفصلتين على الاقل.

يتولى نتانياهو في غياب أي منافس حقيقي على الساحة السياسية السلطة منذ عام 2009، وقد يقترب من ديفيد بن غوريون مؤسس دولة اسرائيل الذي بقي في الحكم 13 عاما، إذا أكمل ولايته التشريعية الحالية حتى نهايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب