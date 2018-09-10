مصرع أكثر من مئة مهاجر كانوا على متن زورقين غرقا قبالة ليبيا مطلع الجاري (منظمة)
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عناصر من الامن الليبي يحملون جثة رضيع في بلدة الحميدية بعد غرق مركب مهاجرين لازال مئة منهم مفقودون، في 29 حزيران/يونيو 2018.(afp_tickers)
أعلنت منظمة "أطبّاء بلا حدود" غير الحكومية الإثنين نقلاً عن ناجين أنّ أكثر من مئة مهاجر، بينهم ما لا يقلّ عن 20 طفلاً، لقوا حتفهم إثر غرق زورقين كانوا على متنهما قبالة سواحل ليبيا مطلع أيلول/سبتمبر الجاري.
وأوضحت المنظمة الإنسانية في بيان أن الناجين رووا لطواقمها أنهم أبحروا من الساحل الليبي صبيحة الأول من أيلول/سبتمبر على متن زورقين مطّاطيّين كان كل منهما يقلّ 160 مهاجراً.
وتشكّل ليبيا وجهة ومعبرا لآلاف المهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول الى السواحل الاوروبية.
ويلاقي مئات من المهاجرين حتفهم سنوياً عند محاولتهم عبور البحر المتوسط في ظروف محفوفة بالمخاطر انطلاقا من السواحل الليبية، مستغلّين في ذلك عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب