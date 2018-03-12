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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 02:02 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 14:02

تحولت رحلة عودة ابنة رجل اعمال تركي بارز وصديقاتها من احتفال قبيل الزواج الى مأساة بعد تحطم طائرتهن مساء الاحد في ايران ومقتل 11 امرأة عليها، فيما أعلنت الاثنين السلطات الايرانية العثور على الصندوقين الاسودين.

تحطمت الطائرة وهي من طراز "بومبارديير تشالنجر 604" التي كانت تقل مينا بشاران ابنة رجل الاعمال التركي وصديقاتها في رحلة العودة من احتفال في الامارات قبيل زواجها.

وسقطت الطائرة التي تملكها شركة بشاران القابضة، بحسب وسائل اعلام تركية فوق جبال زاغروس على بعد نحو 400 كلم جنوب طهران، خلال رحلة العودة من إمارة الشارقة الى اسطنبول ما ادى الى مقتل الراكبات الثماني وثلاث نساء هن أفراد الطاقم.

واعلنت منظمة الطيران المدني في ايران تحطم الطائرة في بعد السادسة مساء الاحد (14:39 ت غ) بعد ان طلبت الإذن بخفض الارتفاع بسبب "مشاكل تقنية". وقالت ان الراكبات الثماني هن ست تركيات واسبانيتان.

وافادت وكالة الانباء الايرانية "ايسنا" ان فرق الانقاذ عثرت على جميع الجثث التي تقرر نقلها بالمروحية الى مطار شهركرد عاصمة محافظة جهار محال وبختياري حيث تحطمت الطائرة.

واوضحت وكالة الانباء الايرانية (ارنا) انه تم التعرف على جميع الجثث باستثناء اثنتين اصيبتا بحروق بالغة. ووصلت مجموعة من أقارب الضحايا الى شهركرد يرافقها دبلوماسي تركي.

فيما ارسل الجيش التركي طائرة وفريق انقاذ للمساعدة في جهود الانقاذ.

- العثور على الصندوقين الاسودين -

وافادت تقارير اعلامية تركية ان مينا بشاران (28 عاما) ابنة رجل الاعمال التركي البارز حسين بشاران أمضت عدة ايام في الامارات برفقة صديقاتها للاحتفال قبيل زواجها الذي كان مقررا الشهر المقبل وزواج ثلاث صديقات لها الصيف المقبل.

واشارت صحيفة حرييت التركية الى ان مينا كانت منذ 2013 عضوا في مجلس ادارة شركة "بشاران القابضة" وهي من الشركات الكبرى التي تملكها العائلة وتهيمن على قطاع الصناعة التركي منذ انهيار الامبراطورية العثمانية.

وانطلقت الشركة من شمال شرق تركيا بعد ان بدات اعمالها بتجارة البندق لتكبر وتتمدد الى عدة قطاعات بما فيها التمويل والبناء والطاقة والاسمنت والسياحة والازياء واليخوت.

ويدير الشركة حسين بشاران وهو من الجيل الثالث ونائب سابق لرئيس نادي طرابزون سبور التركي لكرة القدم.

وعلى غرار مينا فان عددا من الضحايا حققن نجاحات مهنية في مجال الموضة والازياء. وافادت وسائل اعلام تركية ان ضحية واحدة على الاقل كانت حاملا.

واظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي النساء أثناء احتفالهن في احد منتجعات الامارات والتقاطهن الصور مع الطيارتين داخل الطائرة.

واشارت تقارير الى ان الطيارتين هما بيريل غيربيش ومليكة قوت التي كانت احدى اوائل من قدن الطائرات في سلاح الجو التركي قبل ان تنتقل الى الطيران المدني.

وافادت تقارير اعلامية تركية ان مينا بشاران كانت ستتزوج من خطيبها مراد غيزير في 14 نيسان/ابريل في قصر سيراجان على البوسفور، أحد افخم أماكن الاحتفال بالزفاف في تركيا.

وكان والد مينا اطلق اسم ابنته على مشروع بناء ابراج سكنية ضخمة في محافظة فيكيرتيبي في الشطر الاسيوي من اسطنبول.

لم تتضح بعد أسباب تحطم الطائرة وعثر على الصندوقين الاسودين وسيتم تسليمهما الى السلطات التركية بحسب وكالة "ارنا".

ويأتي الحادث بعد أقل من شهر من تحطم طائرة ركاب بمحركين تابعة لشركة طيران آسمان في جبال زاغروس ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 66.

اختفت تلك الطائرة عن الرادارات بعد إقلاعها من طهران في رحلة داخلية اثناء عاصفة ثلجية في المنطقة الجبلية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب