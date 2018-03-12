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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 07:58 ص 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 07:58

تحولت رحلة عودة ابنة رجل اعمال تركي بارز وصديقاتها من احتفال قبيل الزواج الى مأساة بعد تحطم طائرتهن مساء الاحد في ايران ما ادى الى مقتل جميع من كن على متن الطائرة والبالغ عددهن 11 امرأة.

واعلنت السلطات الايرانية الاثنين ان فرق الانقاذ عثرت على الصندوقين الاسودين للطائرة التي كانت تقل مينا بشاران ابنة رجل الاعمال التركي وصديقاتها في رحلة العودة من احتفال في الامارات قبيل زواجها.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز "بومبارديير تشالنجر 604" في سلسلة جبال زاغروس في جنوب غرب ايران، خلال رحلة العودة من امارة الشارقة في الامارات الى اسطنبول ما ادى الى مقتل ثمانية ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم جميعهم من النساء.

وافادت وسائل اعلام تركية ان الطائرة تملكها شركة بشاران القابضة.

واعلنت منظمة الطيران المدني في ايران ان الطائرة تحطمت مساء الاحد الساعة 6:09 (14:39 ت غ) بعد ان طلبت اذنا بخفض الارتفاع بسبب "مشاكل تقنية".

وتحطمت الطائرة في سلسلة جبال زاغروس على بعد نحو 400 كلم الى الجنوب من طهران.

وقالت المنظمة ان الركاب الثمانية هن ست مواطنات تركيات واسبانيتان اثنتان.

وافادت وكالة الانباء الايرانية "ايسنا" ان فرق الانقاذ عثرت على جثث جميع من كن على الطائرة والبالغ عددهن 11 امرأة.

واضافت الوكالة ان الجثث يتم نقلها من المنطقة الجبلية بواسطة مروحية الى مطار شهركرد عاصمة محافظة جهار محال وبختياري حيث تحطمت الطائرة.

من جهتها افادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "ارنا" ان مجموعة من اقارب الضحايا وصلت الى شهركرد يرافقها دبلوماسي تركي.

واوضحت الوكالة انه تم التعرف على جميع الجثث باستثناء اثنتين بسبب تعرضهما لحروق بالغة.

- العثور على الصندوقين الاسودين -

وافادت تقارير اعلامية تركية ان مينا بشاران ابنة رجل الاعمال التركي البارز حسين بشاران كانت امضت عدة ايام في الامارات برفقة صديقاتها للاحتفال قبيل زواجها الذي كان مقررا الشهر المقبل وزواج ثلاث صديقات لها الصيف المقبل.

واشارت صحيفة حرييت التركية ان مينا بشاران كانت عضوا في مجلس ادارة شركة والدها (التي تمارس اعمالها في قطاعات الطاقة والبناء والسياحة) منذ 2013.

وعلى غرار مينا فان عددا من الضحايا كن ممن حققن نجاحات مهنية في مجال الموضة والازياء.

وافادت وسائل اعلام تركية ان ضحية واحدة على الاقل كانت حاملا.

واظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي النساء اثناء احتفالهن في احد منتجعات الامارات والتقاطهن الصور مع الطيارتين داخل الطائرة.

واشارت تقارير ان الطيارتين هما بيريل غيربيش ومليكة قوت التي كانت احدى اوائل من قدن الطائرات في سلاح الجو التركي قبل ان تنتقل الى الطيران المدني.

وافادت تقارير اعلامية تركية ان مينا بشاران كانت ستتزوج من خطيبها مراد غيزير في 14 نيسان/ابريل في قصر سيراجان على البوسفور، احدى افخم اماكن الاحتفال بالزفاف في تركيا.

وكان والد مينا اطلق اسم ابنته على مشروع بناء ابراج سكنية ضخمة في محافظة فيكيرتيبي في الشطر الاسيوي من اسطنبول.

ولم تتضح بعد أسباب تحطم الطائرة.

وعثر على الصندوقين الاسودين للطائرة وسيتم تسليمهما الى السلطات التركية بحسب ما افادت وكالة "ارنا".

ويأتي الحادث بعد أقل من شهر من تحطم طائرة ركاب بمحركين تابعة لشركة طيران آسمان في سلسلة جبال زاغروس ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 66.

وكانت الطائرة اختفت عن الرادارات بعد إقلاعها من طهران في رحلة داخلية اثناء عاصفة ثلجية في المنطقة الجبلية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب