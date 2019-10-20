هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أكتوبر, 2019 05:35 م

قضى ثلاثة جنود أميركيين وجرح ثلاثة آخرون في ولاية جورجيا الأميركية الأحد في حادث تعرّضت له مدرّعتهم، وفق ما أعلن الجيش.

ولم يكشف الجيش تفاصيل عن طبيعة الحادث الذي فتح تحقيق لكشف ملابساته، واكتفى بالقول إنه وقع خلال تدريب في قاعدة فورت سيتورات في ولاية جورجيا.

وجاء في بيان الجيش أن الحادث "شمل ستة جنود توفي ثلاثة منهم على الأثر، ونقل ثلاثة إلى مستشفى وين آرمي كوميونيتي لتلقي العلاج وتقييم إصاباتهم".

وقال قائد فرقة المشاة الثالثة الميجور جنرال طوني أغوتو "إنه يوم مفجع".

وينتمي الجنود الذين كانوا داخل مدرعة قتالية من نوع "برادلي" إلى لواء المدرّعات الأول.

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