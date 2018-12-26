مصرع ثلاثة طلاب في انفجار داخل مختبر جامعي في بكين

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 ديسمبر, 2018 07:06 ص

قضى ثلاثة طلاب الأربعاء في انفجار داخل مختبر تابع لجامعة جياوتونغ في غرب بكين، بحسب ما أعلنت أجهزة الإطفاء في العاصمة الصينية.

وأوضحت المصادر نفسها أن الانفجار وقع عند الساعة 09,30 (01,30 ت غ) لدى إجراء طلاب قسم الهندسة البيئية اختبارا لمعالجة المياة الآسنة ما أدى إلى اشتعال حريق تمّت السيطرة عليه نحو الساعة 10,20.

وفي بيان نشرته على حسابها على شبكات التواصل الاجتماعي أعلنت الأجهزة أن "الحادث أدى إلى وفاة ثلاثة طلاب".

وهرع إلى الموقع نحو ثلاثين سيارة إطفاء وبعد نحو ساعة تمّت السيطرة على الحريق، وقد فتحت السلطات المحلّية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

ال/ود/اا

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