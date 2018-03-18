هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 08:31 ص 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 08:31

الدخان الكثيف يغطي عدة طوابق من فندق واترفرونت مانيلا بافيليون المكون من 21 طابقا في العاصمة الفيليبينية مانيلا في 18 اذار/مارس 2018.

لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم واصيب 23 اخرون الأحد في حريق ضخم نشب في فندق في العاصمة الفيليبينية مانيلا، فيما انقذت مروحيات اخرين من سطح المبنى، على ما أعلنت السلطات.

ولا تزال النيران مشتعلة في فندق واترفرونت مانيلا بافيليون المكون من 21 طابقا، وهو فندق راق ومجمع كازينوهات، بعد تسع ساعات من اندلاعها صباح الأحد. وفقد شخصان مع فرار مئات الاشخاص من المنطقة.

وقال جوني يو مدير إدارة تقليل مخاطر الكوارث في مانيلا إن ثلاثة اشخاص قضوا اختناقا على الارجح فيما نقل 23 آخرون إلى المستشفى.

واضاف يو للصحافيين إن "الدخان كثيف للغاية والرياح قوية. الدخان والرياح عدوانا الآن ولذلك تواجه فرق الإطفاء أوقاتا صعبة".

وتغطي سحب الدخان عدة طوابق من المبنى، وكذلك سلالم رجال الإطفاء الذين يعاني بعضهم من صعوبة في التنفس، بحسب مصور وكالة فرانس برس في المكان.

وتحقق السلطات في سبب اندلاع الحريق.

وأرسلت السلطات مروحية لإجلاء اشخاص عالقين فوق سطح المبنى، فيما حاولت فرق الإنقاذ الوصول لآخرين محاصرين في الطبقات السفلى.

وتفقد الرئيس الفيليبيني روديرغو دوتيرتي مكان الحريق في مروحية، على ما اظهرت صور نشرها مساعدوه.

والحرائق الكارثية امر مألوف في الفيليبين وخصوصا في الأحياء العشوائية التي لا تطبق فيها أي أنظمة للوقاية من الحرائق.

ففي كانون الأول/ديسمبر الفائت، لقي 38 شخصا حتفهم في حريق دمر مركزا تجاريا في مدينة دافاو الواقعة بجنوب الفيليبين.

كما شهدت البلاد حرائق كارثية في مصانع تفتقر إلى تجهيزات الوقاية من الحرائق ومكافحتها أو لا تطبق معايير السلامة، كان آخرها حريق في 2015 تسبب بمقتل 72 شخصا في مصنع للاحذية.

اما الحريق الذي سقط فيه اكبر عدد من القتلى فيعود الى 1996 وقضى فيه 162 شخصا اثر اندلاع النيران في ملهى ليلي في مانيلا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب