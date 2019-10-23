هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 05:16 ص

لاجئون ومهاجرون بانتظار نقلهم إلى مخيم في شمال اليونان بعدم وصولهم من جزيرة ليسبوس إلى ميناء بيرايوس قرب اثينا بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2019

لقي رضيع حتفه وأصيب عدد من اللاجئين جراء غرق قاربهم المطاطي اثر اصطدامه بسفينة تابعة لخفر السواحل اليونانيين، وفق ما أفادت السلطات.

ووقع الحادث في "الظلام الدامس" بينما لم تكن هناك أي أضواء على متن قارب المهاجرين الذي كان يقل 34 شخصًا، وفق خفر السواحل.

ويستخدم خفر السواحل اليونانيون عادة أضواء كاشفة ساطعة خلال الدوريات في بحر إيجه حيث وقع الحادث. ولم توضح السلطات إن كانت مصابيح الدورية مضاءة وقت الحادث.

وأفاد خفر السواحل أن طالبي اللجوء لم يكونوا يرتدون سترات نجاة.

ونُقل ستة أشخاص بينهم امرأة حامل إلى مستشفى في كوس. وقال ناجون للمسؤولين إن شخصًا لا يزال في عداد المفقودين.

وأفاد خفر السواحل أن اثنين من المصابين حالتهما حرجة.

وتواجه اليونان تزايداً في عدد المهاجرين واللاجئين الواصلين إليها من تركيا المجاورة مع وصول المئات يوميًا.

وتعهدت الحكومة تشديد الاجراءات عبر تكثيف الدوريات لمنع وصول قوارب المهاجرين.

وقال رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس الأسبوع الماضي إن "موجات اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية باتت تحاصر الدول الأوروبية".

ويسعى ميتسوتاكيس الذي وصل إلى السلطة في تموز/يوليو لإعادة 10 آلاف شخص إلى تركيا وتسريع إجراءات النظر في طلبات اللاجئين.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك