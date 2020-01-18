هذا المحتوى تم نشره يوم 18 يناير, 2020 06:01 م

المياه اجتاحت الشوارع في مدينة إيكونا البرازيلية، في الثامن عشر من كانون الثاني/يناير 2020.

قضى ستّة أشخاص ليل الجمعة السبت جرّاء فيضانات وانزلاقات للتربة نتجت عن أمطار غزيرة في ولاية اسبيريتو سانتو في جنوب شرق البرازيل، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء.

وكانت حصيلة أولية أشارت إلى وجود خمسة قتلى، غير أنّ جهاز الإطفاء قال لاحقًا إنّها ارتفعت إلى ستّة قتلى.

وقد اضطرّ ثمانون شخصًا على الأقلّ إلى مغادرة منازلهم.

وكتب جهاز الإطفاء في الولاية على تويتر "نُعلن بحزن شديد" مصرع أولئك الأشخاص "جرّاء الأمطار التي هطلت في جنوب ولايتنا".

والضحايا من سكّان مدينتي إيكونا وألفريدو شافيز الواقعتين في المنطقة الريفية.

وفي ألفريدو شافيز، قضى مسنّان في منزلهما بسبب انزلاق للتربة.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طرقًا غمرتها المياه وسيّارات جرفها التيّار.

وسجّلت أضرار مادّية كبيرة وأدّى انهيار جسور لشدّة المياه إلى عزل بعض السكّان.

وأكّد رئيس بلدية إيكونا لصحيفة محلّية أنّ الفيضانات دمّرت "كامل المتاجر".

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