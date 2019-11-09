هذا المحتوى تم نشره يوم 09 نوفمبر, 2019 06:30 ص

مسؤولون في أجهزة التصدي للكوارث يحضون السكان على الاستعداد للإعصار بلبل في خولنا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

ضرب الإعصار "بلبل" السبت الهند ما أسفر عن مصرع شخصين، في وقت أمرت السلطات الهندية والبنغلادشية بإجلاء أكثر من 450 ألف شخص من قرى وجزر ساحلية يتوقّع أن تعبرها العاصفة التي اشتدّت قوّتها.

ومن المتوقّع أن تعبر عين العاصفة المصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة فوق المناطق القريبة من الحدود بين بنغلادش والهند ليل السبت.

وأُغلقت المطارات والمرافئ، فيما أُفيد عن مصرع شخصين في الهند قبل أن يبلغ الإعصار ذروته. وقضى شخص في كلكاتا جراء سقوط شجرة اقتلعتها الرياح، فيما قضى آخر جراء سقوط جدار في ولاية أوديشا، وفق ما أعلنت السلطات.

ويُتوقع أن تضرب أمواج يصل ارتفاعها إلى مترين سواحل بنغلادش، وفق هيئة الأرصاد الجوية فيها.

وتم نشر قوات بنغلادشية في القرى للمساعدة في إجلاء السكان. كما سيتم إرسال نحو 55 ألف متطوع لزيارة منازل السكان وتحذيرهم.

وأكد وزير التصدي للكوارث في بنغلادش إنام الرحمن لوكالة فرانس برس أن السلطات ستنجز مساء السبت عمليات إجلاء 400 ألف شخص.

وقال "لقد أجلينا حتى الآن نحو 391 ألف شخص".

وحوصر نحو 1500 سائح في جزيرة سانت مارتن الجنوبية بعدما حال سوء الأحوال الجوية دون إبحار القوارب والسفن.

وأُغلق أكبر مرفأين في بنغلادش جراء العاصفة كما أُرجئت الرحلات الجوية إلى مطار شيتاغونغ.

وكانت الهند قد وضعت مناطقها على طول الحدود مع بنغلادش في حال تأهب كما أجلت حكومة غرب البنغال نحو 60 ألف شخص، وفق ما أعلن مسؤولون.

وفي جزيرة موسوني الواقعة على مسار العاصفة لجأ السكان الخائفون إلى المدارس ومباني الإدارات الرسمية لتعذّر مغادرتهم الجزيرة.

وتم تعليق كل الرحلات من مطار كلكاتا وإليه لمدة 12 ساعة كما تم رفع جهوز السفن والطائرات الحربية، بحسب ما أعلنت السلطات الهندية.

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