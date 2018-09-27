مصرع 200 شخص في الفيضانات وسط نيجيريا وجنوبها
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
رجل امام منزله الذي غمرته المياه في مدينة لوكوجا بولاية كوغي في 14 ايلول/سبتمبر 2018 بوسط نيجيريا.(afp_tickers)
لقي حوالى 200 شخص مصرعهم من جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة تساقطت على اثنتي عشرة من ولايات نيجيريا، كما اعلنت الخميس الوكالة الوطنية لادارة الطوارئ.
وتحدثت حصيلة سابقة عن مصرع حوالى مئة شخص في فيضانات مجاري المياه.
وأدت الأمطار الموسمية الغزيرة الى فيضان نهري النيجر وبينو، وغمرت قرى وأراضي، واحتجزت عشرات الاف الاشخاص في منازلهم، فيما فر آخرون من المناطق المغمورة بالمياه.
وتم الاعلان عن حالة كارثة وطنية قبل نحو عشرة أيام في ولايات كوغي ودلتا وأنامبرا ونيجر.
وتقع كوغي ودلتا في وسط نيجيريا، اما ولايتا دلتا وانامبرا ففي الجنوب.
واعرب الأمين العام للصليب الأحمر النيجيري أبو بكر كيندي عن قلقه من خطر تفشي وباء الكوليرا بعد الفيضانات الغزيرة.
وفي شمال شرق نيجيريا المترامية الاطراف، تسبب وباء الكوليرا حتى الان عن مصرع حوالى 100 شخص في الأسبوعين الماضيين، كما تقول الأمم المتحدة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب