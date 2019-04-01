هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2019 08:49 ص

خريطة الصين تُظهر إقليم مولي في مقاطعة سيشوان في جنوب غرب البلاد حيث قضى 26 رجل إطفاء على الأقل في حريق غابة، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين

لقي 26 رجل إطفاء على الأقل حتفهم في جنوب غرب الصين بعد إرسالهم لإخماد حريق غابة اجتاح منطقة جبلية مرتفعة في مقاطعة سيشوان في نهاية الأسبوع الماضي، حسب ما أعلنت السلطات الاثنين.

وكان مئات رجال الإطفاء توجهوا إلى المكان لإخماد الحريق الذي اندلع مساء السبت على ارتفاع حوالى أربعة آلاف متر في إقليم مولي، وفق وزارة إدارة الطوارئ.

وقالت الوزارة في بيان إن السلطات فقدت الاتصال بثلاثين رجل إطفاء بعد ظهر الأحد بعد أن تسبب تغير مفاجئ في وجهة الرياح باشتعال "كرة نارية ضخمة".

وعثرت فرق الإنقاذ على 26 جثة ولا تزال تبحث عن عناصر الفريق المفقودين.

وأعطى الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ تعليمات تلبية لحالة طوارئ، بحسب البيان.

وتمت السيطرة الأحد على حريق غابة آخر استمرّ يومين في مقاطعة شانشي الشمالية، وفق ما أفادت وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء.

وتمّ إجلاء أكثر من تسعة آلاف شخص من منازلهم جراء هذا الحريق الذي لم يتسبب بأي إصابات.

وفي أيار/مايو 1987، أدى حريق إلى مقتل 119 شخصاً في مقاطعة هيلونغجيانغ الشمالية، وإصابة 102 وتشريد 51 ألف شخص، واعتبر الحريق الذي تسبب بأكبر عدد من الضحايا في تاريخ الصين الحديث.

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