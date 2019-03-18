هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2019 05:49 م

مهاجرون تسلقوا السياج الفاصل بين المغرب وإسبانيا في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018

قضى ثلاثة مهاجرين بعد غرق زورق مطاطي كانوا يستقلونه شمال المغرب، فيما أنقذت البحرية الملكية 53 آخرين، بحسب ما أفاد مصدر عسكري الاثنين وكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن البحرية الملكية عثرت على جثت ثلاثة مهاجرين، بينما أنقذت 53 آخرين بينهم عشر نساء، مشيرا إلى أن بعضهم كان في حال صحية متدهورة وقدمت اليهم اسعافات أولية على متن زورق البحرية الملكية.

وكان هؤلاء يستقلون زورقا مطاطيا واجه صعوبات قبالة سواحل الناظور (شمال)، وجرى نقلهم إلى ميناء المدينة حيث سلموا إلى الدرك الملكي، فيما نقلت جثت المتوفين.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية "كامينادو فرانتيسراس" على تويتر عملية الإنقاذ هذه، قبل أن تؤكدها السلطات المغربية.

وكانت المنظمة أفادت في بيان الأسبوع المنصرم أن 45 مهاجرا لقوا مصرعهم بعد غرق قاربهم قبالة سواحل الناظور.

وأكدت السلطات المغربية العثور على 21 ناجيا، ضمن 67 شخصا كانوا على متن هذا القارب، بدون تأكيد حصيلة الضحايا التي أعلنتها "كامينادو فرانتيراس".

وسبق للأخيرة أن أعلنت في كانون الثاني/يناير مصرع نحو 50 مهاجرا موريتانيا إثر غرق قاربهم قبالة سواحل المغرب، بدون أن تؤكد السلطات ذلك.

وأوقفت الشرطة المغربية في مدينة الناظور اربعة أشخاص يشتبه في "ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة"، بحسب بيان للإدارة العامة للأمن الوطني الاثنين.

وأحبطت السلطات المغربية سنة 2018 نحو 89 ألف محاولة للهجرة معظمها لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما جرى إنقاذ 29 ألفا و 715 مهاجرا في عرض البحر، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وأعلنت وزارة الداخلية الاسبانية أن السنة الماضية سجلت عبور 57 ألف و500 مهاجر، بحسب حصيلة موقتة نشرت مطلع آذار/مارس.

ويشكل القادمون من إفريقيا جنوب الصحراء غالبية المهاجرين الذين يحاولون بلوغ السواحل الاسبانية انطلاقا من شمال المغرب، أو عبر جيبي سبتة ومليلية الاسبانيين.

كما شهدت الأشهر الماضية تزايد محاولات شبان مغاربة الهجرة نحو أوروبا على متن زوارق مطاطية.

ومنح الاتحاد الأوروبي المغرب السنة الماضية 140 مليون يورو لدعم جهوده في مواجهة الهجرة.

وقضى 2299 مهاجرا غرقا السنة الماضية في البحر الأبيض المتوسط، مقابل 3139 العام 2017.

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