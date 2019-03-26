هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2019 10:35 ص

مهاجرون من أفغانستان يصلون إلى اليونان بعد عبور بحر إيجه انطلاقا من تركيا في 6 آب/أغسطس 2018

توفيت ثلاث نساء وطفل الثلاثاء إثر غرق زورقهم قبالة سواحل تركيا، كما أعلن خفر السواحل الذي افاد عن إنقاذ 11 شخصا.

واضاف خفر السواحل في بيان ان السلطات تبلغت في الساعة 3,50 (00,50 ت غ) بغرق قارب على بعد 1,7 ميل بحري من منطقة كاناكالي (شمال غرب).

وتمكن خفر السواحل من إنقاذ 11 مهاجرا غير قانوني فيما عثر على جثث ثلاث نساء وطفل، وفق البيان.

وأفادت شهادات الناجين أن 15 شخصا كانوا على متن القارب، كما ذكر خفر السواحل الذي أشار إلى وقف عمليات البحث.

وذكرت وكالة أنباء الاناضول الرسمية ان القارب كان ينقل اشخاصا من ايران وافغانستان.

وتعد تركيا التي تستضيف حوالى أربعة ملايين مهاجر ولاجئ أغلبيتهم من السوريين، بلد عبور مهما للمهاجرين الفارين من النزاعات في الشرق الأوسط ويسعون للوصول إلى أوروبا، والقسم الاكبر منهم عبر اليونان.

وتبعد جزيرة ليسبوس اليونانية نحو عشرة كيلومترات فقط من الساحل التركي الذي أبحر منه زورق المهاجرين الذي غرق الثلاثاء.

وأدى اتفاق الهجرة الموقع في اذار/مارس 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى الحد بشكل كبير من حركة عبور المهاجرين بحر إيجه إلى جزر اليونان الخمس الأقرب إلى تركيا.

وفي 2015، وصل أكثر من 875 ألف مهاجر إلى الجزر اليونانية، بحسب ذكرت إيوا مونكور، المتحدثة باسم وكالة فرونتكس الأوروبية لحماية الحدود.

وقالت لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي ان "الأرقام لم تتجاوز 40 ألف شخص (في السنة) في العامين الماضيين".

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