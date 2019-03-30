هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2019 01:53 م

نازحون في ولاية بغلان الأفغانية بعد فيضانات ضربت المنطقة في 9 حزيران/يونيو 2019

أسفرت فيضانات مفاجئة بعد هطول كثيف للأمطار عن مقتل 35 شخصاً خلال 24 ساعة في شمال وغرب أفغانستان، وتسببت بجرف بعض المنازل وقطعت الوصول إلى قرى معزولة، كما أكّد السبت مسؤولون.

وبدأت الأمطار القوية بالهطول في وقت مبكر الجمعة وتسببت بمقتل 17 شخصاً في ولايتي فرياب وبلخ شمال البلاد، و18 آخرين في هرات وبادغيس في الغرب، كما أكد لوكالة فرانس برس متحدّث باسم إدارة الكوارث الوطنية في أفغانستان.

وبحسب المتحدّث هشمات بهادوري، فقد دمّر أكثر من ثلاثة آلاف منزل.

وقال المتحدّث باسم حاكم هرات جيلاني فرهاد إن "مئات المنازل" في عاصمة الولاية "دمّرت" و"نزح آلاف الأشخاص".

وأعلن مدير الصليب الأحمر الأفغاني في هرات مير غلب الدين ميري عن انقطاع الطرق في بعض المناطق، ما منع فرق الصليب الأحمر من إغاثة المنكوبين.

وقال لوكالة فرانس برس إن "الأضرار هائلة، العديد من الأشخاص شاهدوا منازلهم تتحطّم وحتى الآن لم نتمكن سوى من توفير الطعام والبطانيات لهم".

وتكافح فرق الإغاثة في ولايتي فرياب وبلخ في شمال البلد أيضاً منذ يومين من أجل إيصال المساعدات للمتضررين.

وأكد المتحدّث باسم إدارة الكوارث في شمال أفغانستان خير الله لوكالة فرانس برس "أرسلنا مساعدات غذائية وغير غذائية إلى العائلات المتضررة لكن حجم الكارثة كبير ولا يزال هناك الكثير من الاحتياجات التي يجب توفيرها".

وغالباً ما يعيق نقص المعدات في أفغانستان توفير الإغاثة وأيصال المساعدات بعد كوارث مماثلة مثل فيضانات مفاجئة أو انهيارات ثلجية.

ويعرقل سوء حالة البنى التحتية أيضاً وصول فرق الإغاثة إلى المناطق المعزولة.

وفي بداية آذار/مارس، قتل 20 شخصاً بعد فيضانات جرفت العديد من المنازل في ولاية قندهار جنوب أفغانستان.

سترس-أمه/لو/ج ب

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