هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يناير, 2020 03:10 ص

عمال إغاثة يبحثون عن ضحايا انزلاق للتربة في ميناس جيرايس في 25 كانون الثاني/يناير 2020

ارتفعت إلى 37 على الأقل حصيلة ضحايا العاصفة العاتية التي تضرب منذ الخميس، مصحوبة بأمطار غزيرة، ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البرازيل.

وأعلنت السلطات الأحد أن العاصفة أدت أيضا إلى اصابة 12 شخصا وفقدان 17 آخرين ونزوح 12 ألفا في 47 بلدية من الولاية المنكوبة.

قضى الضحايا في انزلاقات التربة وانهيار المنازل بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة غير المسبوقة.

وبثت محطات تلفزة محلية مشاهد انزلاقات أرضية ومنازل غمرتها سيول وأشجار وأعمدة كهرباء اقتلعتها وحول جارفة.

كذلك أدت العاصفة إلى أضرار في ولايتي الريو وإيسبيريتو سانتو المجاورتين.

والجمعة قضى طفلان وبالغان جراء انهيار منزلين في إيبيريتي.

وقضى شخصان آخران في انهيار منزلين في حي فيلا بيرنارديتي في بيلو هوريزونتي، عاصمة ميناس جيرايس.

وقضى أربعة أشخاص في بيلو هوريزونتي، وشخص في كونتاجيم.

وأعلن المعهد الوطني للأرصاد الجوية تسجيل أكبر نسبة متساقطات خلال 24 ساعة منذ 110 أعوام، إذ سجل بين الساعة التاسعة من صباح الخميس حتى الساعة نفسها من صباح الجمعة تساقط 171,8 ملم من الأمطار في بيلو هوريزونتي، وهي كمية قياسية.

واستمر السبت هطول الأمطار.

وقبل أسبوع قضى ستة أشخاص جراء فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية إيسبيريتو سانتو في جنوب شرق البرازل.

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