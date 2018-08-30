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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أغسطس, 2018 03:46 م 30 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:46

الفندق في الغردقة الذي قضى فيه سائحان بريطانيان في 21 اب/اغسطس 2018

قالت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط الخميس انها تتوقع انتهاء الاطباء الشرعيين المصريين الاسبوع المقبل من تحليل عينات جثماني بريطانيين توفيا في الغردقة متعهدة "عدم ادخار جهد" لكشف اسباب الوفاة.

وتوفي جون وسوزان كوبر الاسبوع الماضي بعد أن مرضا بشكل مفاجئ خلال رحلة تتضمن اقامة شاملة في أحد فنادق الغردقة على البحر الأحمر.

وأجلت شركة توماس كوك المنظمة للرحلة كل السائحين الاخرين الذين كانوا في هذا الفندق بعد وفاة الزوجين البريطانيين في ظروف "مثيرة للشكوك" بحسب ما قالت ابنتهما.

وقالت الشركة انه لم تتضح اسباب وفاة الزوجين (كانا في العقد السابع من عمرهما) في حين قالت السلطات المصرية أول الأمر ان الوفاة حدثت "لاسباب طبيعية".

ووصل الرئيس التنفيذي لشركة توماس كوك بيتر فانكهاوزر الى القاهرة الأربعاء للقاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزيرة السياحة ومتابعة التحقيقات.

وقالت المشاط في بيان ان "فريقا من الاطباء الشرعيين يقوم حاليا بتشريح دقيق لجثماني" السائح وزوجته.

وأضافت انه "قد يكون من غير الملائم الحديث عن موعد محدد للانتهاء من ذلك ولكني اتوقع ان يختتم (التشريح) خلال الاسبوع المقبل".

وتعهدت بأن مصر "لن تدخر جهدا لتحديد السبب الحقيقي للوفاة" وستعيد الجثمانين الى بريطانيا بمجرد انتهاء التشريح.

واكد البيان أن النائب العام المصري يجري من جهته تحقيقا مستقلا يشمل كل النواحي الصحية في فندق شتايغنبرغر اكوا ماجيك حيث توفي السائحان البريطانيان.

وأوضح البيان أن المحققين "سيختبرون الطعام والمياه ونظام التكييفات" وهي تحقيقات ينتظر ان تنتهي كذلك الاسبوع المقبل.

وكانت السلطات المصرية أعلنت الاسبوع الماضي انه ليس هناك تسريب لغاز سام من الأجهزة التي كانت موجودة في غرفة السائحين.

وقالت توماس كوك في بيان منفصل ان اجتماع مديرها التنفيذي مع مدبولي والمشاط كان "بناءً" وانها حصلت على تعهدات بأن يتم الحصول على اجابات "بأكبر قدر ممكن من المرونة".

وبدأ قطاع السياحة المصري، الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الاجنبية، يتعافي بعد ضربة تلقاها في نهاية 2015 عندما فجر جهاديون طائرة كانت تقل سياحا روسا عائدين من منتجع شرم الشيخ (على البحر الاحمر) ما أدى الى مقتل 224 شخصا كانوا فيها.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب