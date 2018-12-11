مصر تحقق في قيام دنماركي بنشر صور مع صديقته عاريين من قمة الهرم

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 08:59 ص

اهرامات الجيزة في صورة تعود الى 2 تشرين الاول/اكتوبر 2018.

فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقا في قيام مصور دنماركي بنشر شريط فيديو يظهر فيه مع صديقته وهما يتسلقان الهرم الأكبر بالجيزة ليلا ويلتقطان صورا وهما عاريان على قمته، حسب ما أكد الثلاثاء مسؤول بوزارة الآثار.

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لوكالة فرانس برس إن "النيابة العامة تحقق في واقعة المصور الدنماركي وصحة ما نشره من صور وفيديو حول تسلقه الهرم".

وتابع وزيري "ننتظر النتائج من النائب العام وإذا ثبتت إدانته، سيلاحق قضائيا فقد ارتكب جُرم عظيم .. إنه الهرم".

وفي الثامن من كانون الأول/ديسمبر نشر مصور دنماركي يدعى اندرياس هيفيد شريط فيديو على موقع يوتيوب بعنوان "تسلق الهرم الأكبر بالجيزة" حصد أكثر من اثنين ونصف مليون مشاهدة حتى الآن.

وعلى الموقع الالكتروني الذي يحمل إسمه، يعرض المصور الدنماركي أعماله التي يقول انها تنتمي الى "فن العري".

وكتب هيفيد في وصفه للفيديو "في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر تسلقنا أنا وصديقتي الهرم الأكبر في الجيزة (خوفو)، وخشية ضبطنا من الحراس لم أقم بتصوير ساعات عديدة من التسلل حول المنطقة التي قادتنا إلى التسلق".

وأثار شريط الفيديو غضب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب مستخدم على موقع تويتر "حضارة سبعة الآف سنة تحولت إلى غطاء سرير".

وكتب مستخدم آخر، بعد أن وضع صورة قديمة لأحد الأشخاص يصلي على قمة الهرم الأكبر "حين كنّا على القمة" وفي المقابل وضع صورة هيفيد وصديقته عراة وعلّق "وسقطنا جميعا في الهاوية".

وقال مستخدم ثالث في تغريدة "يريدون تحطيم عزة المصريين واعتزازهم بأنفسهم لأن الهرم يعكس شموخ وعظمة الشعب المصري".

وتمنع السلطات المصرية تسلق الأهرامات. وفي العام 2016 قررت مصر منع سائح ألماني من دخول البلاد مدى الحياة بعدما تسلق الهرم الأكبر، والتقط صوراً وفيديوهات من أعلى قمته، رغم علمه بأن هذا ممنوع وفق القانون المصري.

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