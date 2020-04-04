هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2020 03:56 م

عامل بلدي ينظف أحد أعمدة الانارة في الاقصر في 12 اذار/مارس 2020.

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية إلى تأجيل افتتاح المتحف الكبير بسبب "الظروف الحالية وتداعيات" مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية على صفحته في موقع فيسبوك، أنّ السيسي "وجّه بتأجيل فعاليات وافتتاح المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي إلى العام المقبل، 2021".

وأوضح البيان أنّ ذلك يشمل "الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، نظراً إلى ظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وكان من المقرر افتتاح هذا المتحف أمام الجمهور في الربع الأخير من العام الجاري.

وكان أيضاً ضمن مخططات الحكومة المصرية نقل موظفي الحكومة والهيئات الادارية في نهاية حزيران/يونيو المقبل، إلى العاصمة الادارية الجديدة التي تُشيّد في شرق القاهرة، إلا أن الأمر سيؤجل حتى العام المقبل بناء على توجيه السيسي.

وسجلت مصر حتى الجمعة 985 إصابة، تشمل 66 حالة وفاة و216 حالة تم إعلان تعافيها.

والأسبوع الماضي، فرضت مصر حظر تجوال ليلي لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (نحو 250 دولار)، وقد تصل العقوبة إلى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 نيسان/أبريل.

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