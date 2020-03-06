هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مارس, 2020 11:49 ص

أعلنت وزارة الصحة المصرية اكتشاف 12 إصابة جديدة الجمعة بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة سياحية في النيل متّجهة من أسوان إلى الأقصر.

وجاء في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية أنه تم "اكتشاف 12 حالة ايجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر".

وقال مستشار وزيرة الصحة خالد مجاهد إن منظمة الصحة العالمية أعلمتهم بإصابة سائحة تايوانية من أصل أميركي عقب عودتها إلى بلادها.

بناء على ذلك، أوضح مجاهد، اتخذت السلطات المصرية "الاجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة لهم" ما أثبت وجود 12 اصابة في صفوف "المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض" لأن الفيروس كان في فترة الحضانة.

ووضع المصابون في مستشفى مخصص للعزل.

وأودع أيضا أشخاص آخرون كانوا على متن السفينة واحتكوا بالسياح في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأعلنت السلطات المصرية في وقت سابق من هذا الأسبوع تسجيل اصابة ثالثة بالفيروس، وهي لرجل مصري (44 عاما) عاد من صربيا عبر فرنسا التي امضى فيها 12 ساعة.

وقال مسؤولون إن المصاب لم تظهر عليه أعراض الإصابة عند عودته، لكنه ذهب بعد أيام إلى المستشفى عقب بروز بعض الأعراض الثانوية.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر لإمرأة صينية، وقد تماثلت للشفاء.

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