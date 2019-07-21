هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يوليو, 2019 03:45 م

عناصر من قوات الأمن المصرية على مدرج مطار القاهرة لحماية طائرة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2018

اعترض وزير الطيران المدني المصري في بيان الأحد على قرار شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش ايروايز" تعليق رحلاتها إلى مطار القاهرة لمدة أسبوع، بدون الرجوع إلى الجهات المصرية المعنية.

وجاء اعتراض الوزير يونس المصري أثناء لقائه السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز الأحد في مقر الوزارة في ضوء قرار الشركة البريطانية.

وقال البيان إن المصري "أبدى استياءه لاتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية قراراً انفرادياً يمس أمن المطارات المصرية بدون الرجوع الى الجهات المصرية المختصة".

وكانت "بريتش ايروايز" أعلنت السبت تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية أسبوعًا، إثر إجراء مراجعة أمنيّة، في وقت تحدّثت السُلطات البريطانيّة عن "تزايد خطر وقوع عمل إرهابي يستهدف الطيران".

وأكّدت الشّركة أنّها لن تسمح لطائراتها باستخدام المطار، ما لم يكُن ذلك آمنًا.

واضافت الخطوط البريطانيّة في بيان "نُجري دوريًّا مراجعة للترتيبات الأمنيّة في جميع المطارات في العالم. وقرّرنا تعليق الرّحلات إلى القاهرة أسبوعًا، في إجراء وقائي، من أجل السّماح بمزيد من عمليّات التقييم".

وتعليقا على القرار، أعلنت وزارة الطيران المدني في مصر مساء السبت أنها "قامت بزيادة السّعة المقعديّة لطائرات مصر للطيران المتّجهة الى لندن، كما تمّ تخصيص طائرة من طراز بوينغ 787 (دريملاينر) الجديدة لتسيير رحلة جوّية إضافيّة بدءًا من الغد إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانيّة لندن لتسيير نقل الركّاب خلال هذه الفترة".

ونقل بيان وزير الطيران الأحد ان آدامز قدم "اعتذارا إلى وزير الطيران (المصري) عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور هذا القرار".

وأكد آدامز، بحسب البيان "أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية وبخاصة على ضوء تطوير المنظومة الأمنية لجميع المطارات المصرية وذلك بشهادة لجان المرور الدولية ومن بينهم لجنة المرور البريطانية" .

وأكد المسؤولان "استمرار الجهود المشتركة والعمل سوياً لحل هذه المشكلة في أسرع وقت".

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