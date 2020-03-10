هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2020 04:19 م

المركب ايه سارة في الاقصر في العاشر من اذار/مارس 2020

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في مؤتمر صحافي الثلاثاء أن 26 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في مصر "تحولت تحاليلهم من ايجابية الى سلبية".

وأوضحت زايد أن "من بين هؤلاء 25 شخصا كانوا على متن المركب ايه-ساره التي تم اكتشاف 45 إصابة على متنها خلال عطلة نهاية الأسبوع"، موضحة أن أول شخص اصيب بالفيروس في مصر (وهو مواطن صيني) تحولت تحاليله الى سلبية كذلك.

وشددت على أن 51 اصابة من الاصابات ال 59 تم اكتشافها نتيجة "خطة التقصي" التي تبنتها الوزارة والتي تقوم بموجبها بالكشف على المخالطين لأي حالة محتملة.

وقالت إنه في اطار الخطة الاحترازية لمنع انتشار الفيروس قامت فرق من وزارة الصحة المصرية الاثنين باجراء تحاليل "لعينات عشوائية" للعامين والسياح في كل الفنادق الثابثة والعائمة في الاقصر وأسوان "وجاءت النتائج سلبية بنسبة 100%".

وقالت إن هذا الاجراء تقرر بسبب اكتشاف المصابين على متن المركب ايه-ساره التي كانت تقوم برحلة في النيل بين أسوان والأقصر.

وعُزل سياح فرنسيون وأميركيون وهنود منذ الخميس على متن هذه الباخرة السياحية ذات الطوابق الثلاثة التي رست في الأقصر بعد إجلاء المصابين.

وتم نقل 33 راكبا و12 من أفراد طاقم الباخرة المصابين بالفيروس خلال عطلة نهاية الاسبوع الى المستشفى المخصصة للعزل في مرسى مطروح (شمال غرب مصر)، بحسب وزارة الصحة المصرية.

وبقي الركاب وأفراد الطاقم الذين جاءت تحاليلهم سلبية للفيروس معزولين على متن الباخرة، بحسب ركاب اتصلت بهم فرانس برس ومصادر دبلوماسية عدة.

وقال وزير السياحة المصري خالد العناني أن وزارة السياحة ركزت على الأقصر وأسوان "لأن المشكلة الوحيدة (المتعلقة بفيروس كورونا في مصر) هي على مركب كان يقوم برحلة نيلية في الصعيد".

وأكد أنه "في العالم كله حصل تراجع في السياحة ومصر حصل فيها تراجع ولكن المعدلات عندنا ليست أكبر منها في دول أخرى".

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