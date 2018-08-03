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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أغسطس, 2018 12:53 م 03 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:53

معبر رفح مع مصر جنوب قطاع غزة في 17 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)