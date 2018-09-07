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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 01:16 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:16

فندق شتاين برغر اكوا ماجيك حيث توفي السائحان البريطانيان في الغردقة في 25 آب/اغسطس.

قرر النائب العام المصري نبيل صادق الجمعة تسليم جثماني السائحين البريطانيين اللذين توفيا في الغردقة الى سفارة بلدهما مؤكدا ان "التحقيقات مستمرة" وسيتم الاعلان عن نتائجها حين انتهائها.

وتوفي جون وسوزان كوبر الاسبوع الماضي بعد أن مرضا بشكل مفاجئ خلال رحلة نظمتها شركة توماس كوك البريطانية تتضمن اقامة شاملة في أحد فنادق الغردقة على البحر الأحمر.

وأخرجت شركة "توماس كوك" المنظمة للرحلة كل السائحين الاخرين الذين كانوا في هذا الفندق بعد وفاة الزوجين البريطانيين في ظروف "مثيرة للشكوك" بحسب ما قالت ابنتهما.

وقال النائب العام المصري في بيان الجمعة انه "امر بتسليم جثماني السائحين الى مندوب السفارة البريطانية بالقاهرة وجارس استكمال التحقيقات وستعلن نتائجها" عند انتهائها.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة توماس كوك بيتر فانكهاوزر زار القاهرة الاسبوع الماضي والتقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزيرة السياحة رانيا المشاط.

وقالت المشاط اثر هذا اللقاء ان "فريقا من الاطباء الشرعيين يقوم حاليا بتشريح دقيق لجثماني" السائح وزوجته.

وتعهدت بأن مصر "لن تدخر جهدا لتحديد السبب الحقيقي للوفاة" وستعيد الجثمانين الى بريطانيا بمجرد انتهاء التشريح.

وأكدت الوزيرة أن النائب العام المصري يجري من جهته تحقيقا مستقلا يشمل كل النواحي الصحية في فندق شتاين برغر اكوا ماجيك حيث توفي السائحان البريطانيان.

وأوضح البيان أن المحققين "سيختبرون الطعام والمياه ونظام التكييفات" وهي تحقيقات ينتظر ان تنتهي كذلك الاسبوع المقبل.

وكانت السلطات المصرية أعلنت الاسبوع الماضي انه ليس هناك تسريب لغاز سام من الأجهزة التي كانت موجودة في غرفة السائحين.

وبدأ قطاع السياحة المصري، الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الاجنبية، يتعافى بعد ضربة تلقاها في نهاية 2015 عندما فجر جهاديون طائرة كانت تقل سياحا روسا عائدين من منتجع شرم الشيخ (على البحر الاحمر) ما أدى الى مقتل 224 شخصا كانوا فيها.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب