هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 08:30 م 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 20:30

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر الإثنين أنه قرّر وقف بث القناة التلفزيونية الفضائية الخاصة "إل تي سي" بسبب ارتكابها "مخالفات مهنية" من بينها ظهور مثليين في برامجها.

وقال المجلس في بيان نشره على موقعه الرسمي إنّه "نظراً لتكرار مخالفات القناة وإصدار أكثر من عشرة قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية إلا أن القناة لم تمتثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي أو المعايير المهنية".

وأضاف إن القناة "خالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم وكذا عدم توجيه سبّ وقذف لشخصيات والترويج لمفاهيم وعادات مثل كيفية شم الهيروين".

وقناة "إل تي سي" هي قناة مصرية خاصة تعرض برامج رياضية وسياسية ومنوّعات وقد انطلقت عام 2014 ولكنها ليست بين القنوات التي تحظى بقاعدة مشاهدين كبيرة.

وقرر المجلس، وفقا للبيان، "متابعة برامج القناة بعد عودتها للبث مع التأكيد على أن هناك عقوبات أشد ستصدر حال استمرار المخالفة".

وجاء قرار المجلس بإيقاف قناة "إل تي سي"، بعد يومين من نشر الجريدة الرسمية "قانون تنظيم الصحافة والاعلام" الذي يثير جدلا في البلد العربي الاكثر سكّاناً، إذ إنّه يسمح للمجلس المذكور ب"متابعة كل موقع الكتروني شخصي او مدونة الكترونية شخصية او حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف او أكثر".

ووقف القناة ليس مرتبطاً بالقانون الجديد، إذ إنها ليست المرة الأولى التي يوقف فيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بث قنوات تلفزيونية في البلاد، فقد سبق له وأن أوقف بث العديد من القنوات أو برامج في قنوات تلفزيونية، كونه الهيئة الناظمة للإعلام في البلاد.

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فان مصر تحتل المرتبة ال161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب