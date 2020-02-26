هذا المحتوى تم نشره يوم 26 فبراير, 2020 06:39 م

الحويج خلال لقاء مع الصحافة في مقر الامم المتحدة في جنيف الاربعاء في 26 شباط/فبراير 2020

لا يزال الغموض يلف مصير المحادثات التي تستضيفها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع في ليبيا وكان من المفترض أن تبدأ الأربعاء رغم تأكيد الطرفين عدم مشاركتهما.

والمحادثات يجب ان تكون بين ممثلي الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس والبرلمان المتمركز في الشرق بدعم من المشير خليفة حفتر.

وقال جان العلم المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لوكالة فرانس برس ان المحادثات السياسية- جزء من عملية تدعمها الأمم المتحدة- "قد بدأت في جنيف" الأربعاء.

لكن عبد الهادي الحويج، وزير خارجية الحكومة الموازية في الشرق الليبي، قال الأربعاء إن مشاركة فريقه "لا تزال معلقة".

واتهم الأمم المتحدة بانها تحاول "فرض" ممثلين.

وقال للصحافيين في جنيف "ليس هناك شروط مسبقة. ما نريده هو أن يكون الجميع على طاولة المفاوضات ممثلين للشعب الليبي".

وأضاف أن معسكره مستعد لتقديم "تنازلات".

وكان المجلس الأعلى للدولة، ما يعادل مجلس الشيوخ الذي يدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، اعلن الثلاثاء انه لن يشارك في المحادثات حتى يتم إحراز تقدم في المفاوضات العسكرية.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ أن أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي عام 2011 بنظام العقيد معمر القذافي وقتلته.

وتشن قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس منذ نيسان/أبريل الماضي.

مذاك، يتعثر مقاتلوه على أطراف العاصمة، لكن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من الف شخص، وفقًا للأمم المتحدة.

وقد اختتمت لجنة عسكرية تضم خمسة أعضاء من كل جانب محادثات في جنيف الأحد ب "مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار" سيتم وضع اللمسات الاخيرة عليها في اذار/مارس، طبقا لبعثة الأمم المتحدة.

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