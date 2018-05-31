هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 11:07 ص 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:07

رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي يلقي كلمة في مجلس النواب في مدريد في 30 ايار/مايو 2018.

بدأ النواب الاسبان الخميس مناقشة مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة الاشتراكية لاسقاط حكومة المحافظ ماريانو راخوي، بعد إدانة حزبه في قضية فساد.

ويفترض ان تتواصل النقاشات التي بدت شرسة حتى صباح الجمعة قبل تصويت على المذكرة مرتقب بعد الظهر.

وفي حين كان المحللون السياسيون يعتبرون في بداية الأسبوع أن فرص نجاح المذكرة ضئيلة، يبدو أن الأجواء تغيّرت في مدريد. فقد تحدثت صحيفة "ايل موندو" الخميس عن "أول مذكرة حجب تحظى بفرصة" لاعتمادها.

وأكد المحلل في معهد "تينيو انتليجنس" انتونيو باروزو أن "فرص نجاح المذكرة ارتفعت" متحدثا عن أرجحية بنسبة 65%.

قدّم الحزب الاشتراكي الجمعة هذه المذكرة غداة اعلان إدانة الحزب الشعبي برئاسة راخوي في قضية فساد عُرفت باسم "غورتيل".

وحكمت المحكمة على 29 شخصا بينهم حوالي 12 من الكوادر السابقين أو المسؤولين في الحزب الشعبي بما مجموعه 351 سنة سجناً بعد أن أدانت الحزب بالاستفادة من أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني عبر رؤساء بلديات تابعين له، من خلال فساد مؤسساتي مستشري عبر "التلاعب بصفقات عامة".

وخلص القضاء أيضا الى وجود "صندوق سري" ضمن الحزب وشكك في "مصداقية" شهادة راخوي الذي نفى وجود حسابات موازية أمام المحكمة، وأمر الحزب بإعادة 250 ألف يورو.

- "أنت تكذب" -

وقال القيادي في الحزب الاشتراكي خوسيه لويس ابالوس الذي كان أول متحدث في جلسة البرلمان الخميس "منذ صدور الحكم في قضية غورتيل، لم تعد هناك فرضيات انما ثوابت. هناك ثابتة قضائية بأن غورتيل كانت الحزب الشعبي والحزب الشعبي كان غورتيل".

وأضاف ان "هذا الأمر يؤثر بشكل خطير على مصداقية رئاسة الحكومة ونزاهة ديموقراطيتنا".

ردّ راخوي بالقول "أنت تكذب" متهما خصومه بالمبالغة في تضخيم حجم الحكم "الذي لا يشمل وزراء".

ووصف راخوي مذكرة حجب الثقة بأنها "ممارسة انتهازية في خدمة طموح شخصي" علماً أنها في حال إقرارها ستحمل رئيس الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز الى الحكم، إذ أن ذلك سيؤدي تلقائيا إلى عزل راخوي.

ويرى المحللون أنه حتى في حال نجاة راخوي الذي استبعد الأربعاء فكرة الاستقالة، من مذكرة حجب الثقة، فإنه سيكون بعدها ضعيفا جدا.

- حزب الباسك القومي يحسم -

إلى جانب نواب حزبه البالغ عددهم 84، يمكن أن يجمع سانشيز حتى 175 صوتا لصالحه، بين الدعم المضمون أو المحتمل من قبل حزب بوديموس اليساري المتطرف والانفصاليين الكاتالونيين وأحزاب سياسية إقليمية أخرى، وفق حسابات الصحافة، أي أقل بصوت واحد من مجموع الأكثرية المطلقة (176 صوتا).

وعلى غرار ما حصل أثناء التصويت على الموازنة الأسبوع الماضي، يُعتبر مصير راخوي مرة أخرى معلّقا بقرار حزب الباسك القومي (5 نواب) الذي لم يعلن موقفه بعد لكن يمكن أن يعطي أصواته الى الحزب الاشتراكي برئاسة سانشيز الذي يحكم معه بلاد الباسك.

ويرفض كل حلفاء سانشيز المحتملين إجراء انتخابات بشكل فوري، وهو مطلب حزب "سيودادانوس" (مواطنون) الذي يمثله 32 نائبا، ويتصدر استطلاعات الرأي. لم يعد هذا الحزب، الذي يُعتبر معارضا شرسا لامتيازات بلاد الباسك ولاستقلال كاتالونيا، حليف راخوي لكنه رفض حتى الآن دعم الحزب الاشتراكي.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب