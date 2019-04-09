هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 11:10 ص

قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني منخرطة في المعارك ضد قوات المشير خليفة حفتر، في المطار الواقع في طرابلس في 8 نيسان/ابريل 2019.

سيعاد فتح مطار طرابلس الذي علقت الرحلات الجوية فيه بعد غارة جوية، مساء الثلاثاء للرحلات الليلية فقط في هذا المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، كما أعلنت شركة الطيران الليبية ومصدر ملاحي.

وكان مطار معيتيقة أغلق الإثنين على أثر غارة جوية للقوات الموالية للمشير خليفة حفتر التي تشن هجوما على العاصمة الليبية.

وقال الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة إن سلطة الطيران المدني قررت "استئناف الرحلات الليلية فقط حتى إشعار آخر".

وأكد مصدر ملاحي لوكالة فرانس برس استئناف الرحلات الليلية بدون أن يذكر أي تفاصيل.

وقال قنيوة إن الرحلات الأولى ستعيد المسافرين العالقين في الخارج بسبب تعليق حركة النقل الجوي الإثنين.

وتُواصل قوّات حفتر هجومها ضدّ طرابلس، وسط معارك عنيفة مع خصومها الموالين لحكومة الوفاق الوطني، ما أدّى إلى سقوط 35 قتيلا ونزوح أكثر من 3400 شخص.

ومنذ سقوط معمّر القذافي عام 2011، تُمزّق ليبيا الغنيّة بالنفط صراعات داخليّة.

ومعيتيقة مطار عسكري سابق يستخدم للطيران المدني بدلا من مطار طرابلس الدولي الذي ألحقت به معارك أضرارا جسيمة في 2014.

ومنذ ذلك الحين تقوم الشركات الجوية الليبية فقط برحلات داخل البلاد ومع بعض الدول بينها تونس وتركيا.

والشركات الليبية ممنوعة من التحليق في المجال الجوي الأوروبي "لأسباب تتعلق بالسلامة".

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